Эксперт назвала области делового сотрудничества России и Саудовской Аравии - 28.01.2026
Эксперт назвала области делового сотрудничества России и Саудовской Аравии
Эксперт назвала области делового сотрудничества России и Саудовской Аравии - 28.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала области делового сотрудничества России и Саудовской Аравии
Саудовская Аравия заинтересована в развитии деловых отношений с российскими компаниями, занятыми в сельском хозяйстве, металлургии, производстве промышленного... | 28.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-28T23:48+0300
2026-01-28T23:48+0300
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия заинтересована в развитии деловых отношений с российскими компаниями, занятыми в сельском хозяйстве, металлургии, производстве промышленного оборудования, нефтехимической и химической отраслях, IT-сфере и фармацевтике, заявила РИА Новости руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра. "Саудовская Аравия является крупнейшим импортером на Ближнем Востоке. Прежде всего, саудиты заинтересованы в развитии деловых отношений с российскими компаниями агропромышленного сектора, нефтехимической и химической отраслей (особенно в области азотных и калийных удобрений), с теми, кто занимается металлургией и производством промышленного оборудования, организациями из high-tech, IT и фармацевтики", - сказала она в кулуарах круглого стола АЭИ по Саудовской Аравии. "Что касается, например, высокотехнологичных решений и IT, то Саудовская Аравия заинтересована в российском ПО, информационных системах безопасности и оборудовании для data-центров", - добавила она. Танцюра напомнила, что за последние 5 лет товарооборот между Россией и Саудовской Аравией увеличился в 2 раза, а в 2024 году объем взаимной торговли превысил 3,8 миллиарда долларов. "Россия, в свою очередь, импортирует из Саудовской Аравии нефтехимическую продукцию, алюминиевые изделия, пластмассу, продукты питания (финики, креветки). Ключевые сферы деловых отношений двух государств затрагивают и работу по стабилизации нефтяного рынка", - добавила собеседница агентства. В Саудовской Аравии, заметила она, уже работают, в частности, такие компании, как "Уралхим", "Фосагро", "Вологодский молочный комбинат", Ostin, "Балтика", Макфа" и другие. "Кроме того, наши страны активно инвестируют в проекты друг друга. Например, за 2024-2025 год Россия увеличила свои вложения в шесть раз, саудовская сторона - на 11%. Для Саудовской Аравии наибольший интерес для инвестиций представляет энергетический сектор – "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", - заключила Танцюра.
23:48 28.01.2026
 
Эксперт назвала области делового сотрудничества России и Саудовской Аравии

АЭИ: Эр-Рияд заинтересован в сотрудничестве с РФ в металлургии, IT-сфере и фармацевтике

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия заинтересована в развитии деловых отношений с российскими компаниями, занятыми в сельском хозяйстве, металлургии, производстве промышленного оборудования, нефтехимической и химической отраслях, IT-сфере и фармацевтике, заявила РИА Новости руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра.
"Саудовская Аравия является крупнейшим импортером на Ближнем Востоке. Прежде всего, саудиты заинтересованы в развитии деловых отношений с российскими компаниями агропромышленного сектора, нефтехимической и химической отраслей (особенно в области азотных и калийных удобрений), с теми, кто занимается металлургией и производством промышленного оборудования, организациями из high-tech, IT и фармацевтики", - сказала она в кулуарах круглого стола АЭИ по Саудовской Аравии.
"Что касается, например, высокотехнологичных решений и IT, то Саудовская Аравия заинтересована в российском ПО, информационных системах безопасности и оборудовании для data-центров", - добавила она.
Танцюра напомнила, что за последние 5 лет товарооборот между Россией и Саудовской Аравией увеличился в 2 раза, а в 2024 году объем взаимной торговли превысил 3,8 миллиарда долларов.
"Россия, в свою очередь, импортирует из Саудовской Аравии нефтехимическую продукцию, алюминиевые изделия, пластмассу, продукты питания (финики, креветки). Ключевые сферы деловых отношений двух государств затрагивают и работу по стабилизации нефтяного рынка", - добавила собеседница агентства.
В Саудовской Аравии, заметила она, уже работают, в частности, такие компании, как "Уралхим", "Фосагро", "Вологодский молочный комбинат", Ostin, "Балтика", Макфа" и другие.
"Кроме того, наши страны активно инвестируют в проекты друг друга. Например, за 2024-2025 год Россия увеличила свои вложения в шесть раз, саудовская сторона - на 11%. Для Саудовской Аравии наибольший интерес для инвестиций представляет энергетический сектор – "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", - заключила Танцюра.
