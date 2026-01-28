Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
"Кричат и угрожают". На Западе сделали резкое заявление о поддержке Украины
В последнее время Украина нарушила все дипломатические нормы, угрожая и оскорбляя тех, кто ей помогал, заявил в соцсети X представитель венгерского... | 28.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В последнее время Украина нарушила все дипломатические нормы, угрожая и оскорбляя тех, кто ей помогал, заявил в соцсети X представитель венгерского правительства Золтан Ковач."Украина кусает руку, которая ее кормит. В последние недели украинское руководство перешло все дипломатические границы: от публичных нападок со стороны Владимира Зеленского до вспышек гнева, исходящих от главы МИД Украины Андрея Сибиги. Послание из Киева было враждебным, а не партнерским", — написал он.Ковач заявил, что, в то время как другие "кричат и угрожают", Венгрия показывает выдержку и действует в интересах своей нации.На прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский произнес речь, в которой критиковал Европу, обвиняя её в бездействии и зависимости, и призвал западных союзников усилить помощь Украине. Это происходит на фоне заявлений некоторых стран о том, что они предпочли бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение войны и поддержание украинской коррупции.В своём выступлении в Давосе Зеленский также заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оскорбил венгерского лидера, обвиняя его в безразличии к соотечественникам, проживающим на Украине, и вновь упрекнул его в близости к Москве. Это стало ответом на заявление Орбана о том, что Будапешт будет блокировать вступление Украины в Евросоюз в ближайшие сто лет.
22:02 28.01.2026
 
"Кричат и угрожают". На Западе сделали резкое заявление о поддержке Украины

Ковач: Украина перешла все границы, оскорбляя тех, кто оказывал ей поддержку

Флаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В последнее время Украина нарушила все дипломатические нормы, угрожая и оскорбляя тех, кто ей помогал, заявил в соцсети X представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

"Украина кусает руку, которая ее кормит. В последние недели украинское руководство перешло все дипломатические границы: от публичных нападок со стороны Владимира Зеленского до вспышек гнева, исходящих от главы МИД Украины Андрея Сибиги. Послание из Киева было враждебным, а не партнерским", — написал он.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
26 января, 22:43
Ковач заявил, что, в то время как другие "кричат и угрожают", Венгрия показывает выдержку и действует в интересах своей нации.

На прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский произнес речь, в которой критиковал Европу, обвиняя её в бездействии и зависимости, и призвал западных союзников усилить помощь Украине. Это происходит на фоне заявлений некоторых стран о том, что они предпочли бы направить средства на нужды своих граждан, а не на продолжение войны и поддержание украинской коррупции.

В своём выступлении в Давосе Зеленский также заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига оскорбил венгерского лидера, обвиняя его в безразличии к соотечественникам, проживающим на Украине, и вновь упрекнул его в близости к Москве. Это стало ответом на заявление Орбана о том, что Будапешт будет блокировать вступление Украины в Евросоюз в ближайшие сто лет.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
25 января, 20:47
 
Спецоперация на Украине
 
 
