В Москве возбудили дело из-за схемы по получению взяток на ремонте вагонов

В Москве возбудили дело из-за схемы по получению взяток на ремонте вагонов

2026-01-28T14:20+0300

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Дело возбуждено против должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД о систематическом получении взяток от вагоноремонтных предприятий, как полагает следствие, к схеме причастны более 50 человек, выявлены взятки на 19 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. "В Москве пресечена многолетняя коррупционная схема в системе управления вагонным хозяйством Центральной дирекции инфраструктуры... Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД", выступивших в роли лидеров организованной преступной группы, и соучастников из числа сотрудников и руководителей коммерческих организаций, входящих в систему контроля и ремонта железнодорожного подвижного состава", - говорится в сообщении. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в составе организованной группы в особо крупном размере). По версии следствия, с июня 2020 по январь 2026 года руководители отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры создали ОПГ для получения взяток от представителей вагоноремонтных предприятий по всей России. Как полагает СК, они обеспечивали предприятиям необоснованно высокие показатели в рейтинге безотказной работы, а также скрывали факты некачественного ремонта, изготовления и модернизации грузовых вагонов, внося корректировки в отчеты на основании поддельных документов предприятий. Отмечается, что организаторы группировки привлекли посредников, осуществлявших коммуникацию с руководителями вагоноремонтных предприятий из более 40 регионов РФ, собирали данные и передавали деньги. "Взятки перечислялись в том числе на банковские счета, открытые на имя родственников участников группы, путем погашения кредитных обязательств и оплату дорогостоящих покупок. На текущий момент следствием установлено, что подозреваемые получили через посредников взятки на общую сумму не менее 19 миллионов рублей, а к деятельности преступной группы причастны не менее 52 лиц", - добавили в СК. Проведены обыски и иные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, а также в местах нахождения ремонтных предприятий во всех федеральных округах страны, ряд участников преступной группы задержан.

