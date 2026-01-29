https://1prime.ru/20260129/alyuminiy-867004714.html
Цена на алюминий поднялась выше 3300 долларов за тонну
Цена на алюминий поднялась выше 3300 долларов за тонну - 29.01.2026, ПРАЙМ
Цена на алюминий поднялась выше 3300 долларов за тонну
Биржевая цена алюминия в четверг поднялась выше 3 300 долларов за тонну, впервые с 19 апреля 2022 года, следует из данных торгов. | 29.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в четверг поднялась выше 3 300 долларов за тонну, впервые с 19 апреля 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 12.36 мск фьючерс на алюминий дорожает на 1,9% относительно предыдущего закрытия, до 3 329 долларов за тонну. Показатель находится вышел отметки в 3 300 долларов впервые с 19 апреля 2022 года. Цены на алюминий растут второй месяц подряд, в январе рост составил уже более 11% после увеличения на 4,3% в декабре.
Цена на алюминий поднялась выше 3300 долларов за тонну
Биржевая цена на алюминий превысила $3300 за тонну впервые с апреля 2022 года
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в четверг поднялась выше 3 300 долларов за тонну, впервые с 19 апреля 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.36 мск фьючерс на алюминий дорожает на 1,9% относительно предыдущего закрытия, до 3 329 долларов за тонну. Показатель находится вышел отметки в 3 300 долларов впервые с 19 апреля 2022 года.
Цены на алюминий растут второй месяц подряд, в январе рост составил уже более 11% после увеличения на 4,3% в декабре.
