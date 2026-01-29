https://1prime.ru/20260129/alyuminiy-867004714.html

Цена на алюминий поднялась выше 3300 долларов за тонну

Цена на алюминий поднялась выше 3300 долларов за тонну - 29.01.2026, ПРАЙМ

Цена на алюминий поднялась выше 3300 долларов за тонну

Биржевая цена алюминия в четверг поднялась выше 3 300 долларов за тонну, впервые с 19 апреля 2022 года, следует из данных торгов. | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T12:43+0300

2026-01-29T12:43+0300

2026-01-29T12:43+0300

экономика

рынок

нефть

цены на алюминий

алюминий

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864716572_0:61:3425:1988_1920x0_80_0_0_0f3997ae8f6ef525f380993f040e67dc.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в четверг поднялась выше 3 300 долларов за тонну, впервые с 19 апреля 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 12.36 мск фьючерс на алюминий дорожает на 1,9% относительно предыдущего закрытия, до 3 329 долларов за тонну. Показатель находится вышел отметки в 3 300 долларов впервые с 19 апреля 2022 года. Цены на алюминий растут второй месяц подряд, в январе рост составил уже более 11% после увеличения на 4,3% в декабре.

https://1prime.ru/20260129/zoloto-866990635.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, нефть, цены на алюминий, алюминий