Производство автомобилей в Великобритании упало на 15,5 процента за год

Производство автомобилей в Великобритании упало на 15,5 процента за год

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в 2025 году упало на 15,5% по отношению к 2024 году и составило 764 715 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). При этом для внутреннего рынка было выпущено 187 135 автомобилей - на 14,8% меньше, чем годом ранее. А выпуск на экспорт упал на 15,8% в годовом выражении, до 577 580 машин. В декабре автомобильное производство в стране выросло на 6,1% в годовом выражении - до 55 284 машин, в том числе для внутреннего рынка было выпущено 12 033 авто (рост на 16,7%), на экспорт - 43 251 автомобиль (увеличение на 3,5%). Без учета коммерческих автомобилей (CV) производство в 2025 году снизилось на 8% - до 717 371 единицы, в том числе для внутреннего рынка - уменьшилось на 8,2%, до 161 545 машин, на экспорт - на 7,9%, до 555 826 машин. В декабре производство без учета CV выросло на 17,7%, до 53 003 машин. В том числе производство для внутреннего рынка подскочило на 54,1% - до 10 735 машин, на экспорт - поднялось на 11,1% в годовом выражении, до 42 268 автомобилей. Как отмечает SMMT, на ЕС пришлось порядка 56,7% всего экспорта автомобилей Великобритании, на США - 15%, на Китай - 6,3%. Экспорт на каждый из этих рынков в прошлом году сократился - на 3,3%, 18,3% и 12,5% соответственно, при этом на экспорт в США повлияли импортные пошлины, сказано в релизе. "2025 год был самым тяжелым годом за последнее поколение для автомобилестроения Великобритании. Структурные изменения, новые торговые барьеры и кибератака, которая остановила производство одного из важнейших производителей Великобритании, в совокупности ограничили объемы производства, но прогноз на 2026 год предполагает восстановление", - приводится в релизе комментарий исполнительного директора SMMT Майка Хоуза. По его словам, ключом к долгосрочному росту является создание правильных конкурентных условий для инвестиций, снижение затрат на энергию, предотвращение появления новых торговых барьеров и здоровый и устойчивый внутренний рынок. Согласно прогнозу SMMT, производство в 2026 году без CV поднимется более чем на 10% - до 790 тысяч автомобилей, общий объем производства достигнет 824 тысяч, а к 2027 году есть потенциал достижения уровня в 1 миллион машин.

великобритания

сша

китай

2026

