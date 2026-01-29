https://1prime.ru/20260129/ekspert-866986516.html

Эксперт оценил возможность снятия санкций с Венесуэлы

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может снять ряд санкций с Венесуэлы и продолжить заниматься трейдингом венесуэльской нефти, а на вырученные деньги Венесуэла будет покупать американскую продукцию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь. Он объяснил, что пока нефтяная отрасль Венесуэлы нуждается в больших капиталовложениях, поэтому говорить о том, что Дональд Трамп начнет активно восстанавливать нефтяную промышленность страны пока преждевременно, тем более что оказывать давление на американские нефтяные компании очень сложно. "Другое дело, что Трамп может снять ряд санкций с Венесуэлы, и начать заниматься трейдингом венесуэльской нефти, что он, собственно, сейчас уже и делает, а на вырученные деньги Венесуэла будет покупать американскую продукцию. Я думаю, что на этот вариант пошла Дельси (Родригес, уполномоченный президент Венесуэлы - ред.), и на этот вариант, вполне вероятно, пошел бы и сам (президент Венесуэлы - ред.) Николас Мадуро, потому что этот вариант выгоден для экономики Венесуэлы", - отметил Розенталь. По его словам, уже можно наблюдать оживление экономической жизни в стране. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По данным венесуэльского минобороны, в результате атаки США погибли 100 человек.

