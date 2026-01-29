https://1prime.ru/20260129/embargo-866988274.html
Эксперт: эмбарго на экспорт бензина нужно отменить для производителей
Эксперт: эмбарго на экспорт бензина нужно отменить для производителей
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Эмбарго на вывоз бензина из России за рубеж необходимо отменить только для непосредственных производителей нефтепродуктов - компаний с производственной мощностью более 1 миллиона тонн в год, чтобы поддержать их экономику, при этом эмбарго для непроизводителей нужно сохранить, заявил РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко.
Минэнерго РФ внесло в правительство предложение о досрочном снятии запрета на экспорт бензина, писала в понедельник газета "Коммерсант". Источник РИА Новости ранее сообщал, что эмбарго могут отменить с 1 февраля для крупных производителей.
"В текущих условиях действительно целесообразно рассмотреть снятие запрета на экспорт бензинов. В первую очередь это мера поддержки нефтяных компаний и их экономики. При этом мы последовательно считаем, что разрешение на экспорт должно распространяться исключительно на производителей", - сказал собеседник агентства.
По словам Дьяченко, непроизводители (трейдеры, нефтебазы и организации с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) могут приобретать бензин и дизельное топливо только на внутреннем рынке. В случае допуска их к экспорту фактически возникает ситуация, при которой субсидия, выплачиваемая государством по обратному демпфирующему акцизу, переходит в дополнительную маржу таких экспортеров.
"Это, на наш взгляд, является некорректным. Государство выплачивает субсидии для того, чтобы более дешевый товар оставался на внутреннем рынке и сдерживал рост розничных цен на нефтепродукты. Экспортировать субсидированный товар как минимум нелогично, а как максимум - это прямое нанесение ущерба государственным интересам", - сказал он.
Кроме того, эксперт охарактеризовал уровень запасов топлива в РФ как средний. Участники рынка не формируют длительные запасы, несмотря на то что текущие оптовые цены являются достаточно привлекательными, поскольку хранение топлива связано с высокими процентными расходами, считает он.
В конце 2025 года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
