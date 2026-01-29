Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Evraz Steel Building участвует в строительстве нового цеха для автопрома - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/evraz-867017703.html
Evraz Steel Building участвует в строительстве нового цеха для автопрома
Evraz Steel Building участвует в строительстве нового цеха для автопрома - 29.01.2026, ПРАЙМ
Evraz Steel Building участвует в строительстве нового цеха для автопрома
В Нижнем Новгороде вышло на новый этап строительство нового прессового корпуса для штамповки автокомпонентов — начался монтаж металлоконструкций. Проект... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T16:43+0300
2026-01-29T17:09+0300
evraz steel building
нижний новгород
бизнес
промышленность
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867019342_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_c621b17b08a7867e63865249e83f95c4.jpg
МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. В Нижнем Новгороде вышло на новый этап строительство нового прессового корпуса для штамповки автокомпонентов — начался монтаж металлоконструкций. Проект реализует ООО "Инжиниринг Строительство Обслуживание" при участии Evraz Steel Building — лидера российского рынка промышленного инжиниринга и управления поставками металлоконструкций для сложных объектов.Evraz Steel Building обеспечивает инженерное сопровождение проекта, а также поставку металлоконструкций каркасов основных производственных зданий, балок перекрытий, подкрановых конструкций для мостовых кранов, каркаса лаборатории и вспомогательных элементов."Наша ключевая задача — взять на себя всю сложность проекта: от инженерной экспертизы до логистики, и тем самым снять с заказчиков любые риски, которые бывают на этих этапах строительства. Именно поэтому уже на старте компании, возводящие крупные промышленные объекты на металлоконструкциях, сразу обращаются к нам", — подчеркнул управляющий директор Evraz Steel Building Максим Беденко.Evraz Steel Building разделил проект на 12 монтажных партий и в соответствии с ними приступил к разработке чертежей КМД и отгрузке готовой продукции. Сложность реализации заключалась в том, что разработка КМД велась фактически в формате одностадийного проектирования. В частности, авторы проекта КМ выдавали компании узлы и схемы по готовности — комплект чертежей КМ появился позднее."Для эффективной организации работ создан штаб строительства — центр принятия решений, где в режиме реального времени решаются возникающие в процессе строительства вопросы и контролируется соблюдение графика выполнения работ. Благодаря листам производственного анализа сотрудники компании своевременно реагируют на любые отклонения", — рассказал руководитель ОП ООО "ИСО" Антон Применко.В изготовлении металлоконструкций для прессового корпуса задействованы шесть заводов металлоконструкций из Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов. Совокупный объём поставок составит около 3 тысяч тонн МК до марта 2026 года включительно.Полное завершение строительных работ на площадке прессового цеха запланировано на октябрь 2026 года.
https://1prime.ru/20260127/evraz-866908869.html
нижний новгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867019342_70:0:1210:855_1920x0_80_0_0_7e978ec0f64b794fd80bbaf35c07e727.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
evraz steel building, нижний новгород, бизнес, промышленность, авто
Evraz Steel Building, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Бизнес, Промышленность, Авто
16:43 29.01.2026 (обновлено: 17:09 29.01.2026)
 
Evraz Steel Building участвует в строительстве нового цеха для автопрома

Evraz Steel Building помогает строить новый цех для автопрома в Нижнем Новгороде

© Фото : Пресс-служба Evraz Steel BuildingEvraz Steel Building - лидер российского рынка промышленного инжиниринга и управления поставками металлоконструкций для сложных объектов
Evraz Steel Building - лидер российского рынка промышленного инжиниринга и управления поставками металлоконструкций для сложных объектов - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
© Фото : Пресс-служба Evraz Steel Building
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. В Нижнем Новгороде вышло на новый этап строительство нового прессового корпуса для штамповки автокомпонентов — начался монтаж металлоконструкций. Проект реализует ООО "Инжиниринг Строительство Обслуживание" при участии Evraz Steel Building — лидера российского рынка промышленного инжиниринга и управления поставками металлоконструкций для сложных объектов.

Evraz Steel Building обеспечивает инженерное сопровождение проекта, а также поставку металлоконструкций каркасов основных производственных зданий, балок перекрытий, подкрановых конструкций для мостовых кранов, каркаса лаборатории и вспомогательных элементов.
"Наша ключевая задача — взять на себя всю сложность проекта: от инженерной экспертизы до логистики, и тем самым снять с заказчиков любые риски, которые бывают на этих этапах строительства. Именно поэтому уже на старте компании, возводящие крупные промышленные объекты на металлоконструкциях, сразу обращаются к нам", — подчеркнул управляющий директор Evraz Steel Building Максим Беденко.
Evraz Steel Building разделил проект на 12 монтажных партий и в соответствии с ними приступил к разработке чертежей КМД и отгрузке готовой продукции. Сложность реализации заключалась в том, что разработка КМД велась фактически в формате одностадийного проектирования. В частности, авторы проекта КМ выдавали компании узлы и схемы по готовности — комплект чертежей КМ появился позднее.
"Для эффективной организации работ создан штаб строительства — центр принятия решений, где в режиме реального времени решаются возникающие в процессе строительства вопросы и контролируется соблюдение графика выполнения работ. Благодаря листам производственного анализа сотрудники компании своевременно реагируют на любые отклонения", — рассказал руководитель ОП ООО "ИСО" Антон Применко.
Производство металлопроката на заводе ЕВРАЗ НТМК - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2026
Evraz Steel Building внедрил цифровую платформу на рынке металлоконструкций
27 января, 10:01
В изготовлении металлоконструкций для прессового корпуса задействованы шесть заводов металлоконструкций из Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов. Совокупный объём поставок составит около 3 тысяч тонн МК до марта 2026 года включительно.
Полное завершение строительных работ на площадке прессового цеха запланировано на октябрь 2026 года.
 
Evraz Steel BuildingНИЖНИЙ НОВГОРОДБизнесПромышленностьАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала