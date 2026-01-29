https://1prime.ru/20260129/evraz-867017703.html

Evraz Steel Building участвует в строительстве нового цеха для автопрома

29.01.2026

МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. В Нижнем Новгороде вышло на новый этап строительство нового прессового корпуса для штамповки автокомпонентов — начался монтаж металлоконструкций. Проект реализует ООО "Инжиниринг Строительство Обслуживание" при участии Evraz Steel Building — лидера российского рынка промышленного инжиниринга и управления поставками металлоконструкций для сложных объектов.Evraz Steel Building обеспечивает инженерное сопровождение проекта, а также поставку металлоконструкций каркасов основных производственных зданий, балок перекрытий, подкрановых конструкций для мостовых кранов, каркаса лаборатории и вспомогательных элементов."Наша ключевая задача — взять на себя всю сложность проекта: от инженерной экспертизы до логистики, и тем самым снять с заказчиков любые риски, которые бывают на этих этапах строительства. Именно поэтому уже на старте компании, возводящие крупные промышленные объекты на металлоконструкциях, сразу обращаются к нам", — подчеркнул управляющий директор Evraz Steel Building Максим Беденко.Evraz Steel Building разделил проект на 12 монтажных партий и в соответствии с ними приступил к разработке чертежей КМД и отгрузке готовой продукции. Сложность реализации заключалась в том, что разработка КМД велась фактически в формате одностадийного проектирования. В частности, авторы проекта КМ выдавали компании узлы и схемы по готовности — комплект чертежей КМ появился позднее."Для эффективной организации работ создан штаб строительства — центр принятия решений, где в режиме реального времени решаются возникающие в процессе строительства вопросы и контролируется соблюдение графика выполнения работ. Благодаря листам производственного анализа сотрудники компании своевременно реагируют на любые отклонения", — рассказал руководитель ОП ООО "ИСО" Антон Применко.В изготовлении металлоконструкций для прессового корпуса задействованы шесть заводов металлоконструкций из Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов. Совокупный объём поставок составит около 3 тысяч тонн МК до марта 2026 года включительно.Полное завершение строительных работ на площадке прессового цеха запланировано на октябрь 2026 года.

