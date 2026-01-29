Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Как ветром сдуло". Финны потеряли последний подарок от России - 29.01.2026
"Как ветром сдуло". Финны потеряли последний подарок от России
"Как ветром сдуло". Финны потеряли последний подарок от России
"Как ветром сдуло". Финны потеряли последний подарок от России
Поклонники возобновляемой энергетики (ВИЭ) разочарованы: в Финляндии в этом году не построят ни одного ветряка. А игроки рынка уходят из страны, подсчитывая... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T07:07+0300
2026-01-29T07:07+0300
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ, Роман Серов. Поклонники возобновляемой энергетики (ВИЭ) разочарованы: в Финляндии в этом году не построят ни одного ветряка. А игроки рынка уходят из страны, подсчитывая убытки. Как это скажется на экономике и повседневной жизни — в материале "Прайм".Нагнали убытковЕсли в прошлом году ввели в эксплуатацию около 110 мегаватт ветроэнергетических мощностей, то в этом — ничего, пишет Tekniikka&amp;Talous.В соседней Швеции "ветряной кризис" уже наступил. Там в 2025-м обанкротились две компании. Green Power, специализирующаяся на ВИЭ, объявила, что инвестиций в отрасль не было три квартала подряд. Похоже, и дальше ждать особо не стоит.Гримасы конкуренцииНа Скандинавском полуострове значительную часть энерговыработки обеспечивают гидроэлектростанции.Если много снега и дождей, водохранилища заполняются и дешевой энергии получается много."Тогда вкладывать в ветровые проекты невыгодно. Они приносят либо убытки, либо несущественную прибыль. В инвестициях возникает пауза", — объясняет эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Кроме того, в Финляндии несколько лет назад заработал крупнейший в Европе ядерный реактор на одной из АЭС. И более 40 процентов энергетики страны теперь приходится на мирный атом."Конечно, ветрогенерация и другие виды ВИЭ не могут конкурировать с атомной", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.И даже поставки из Швеции выгоднее. В общем, ветроэнергетика Финляндии нерентабельна.На это накладываются инфляционные факторы."Подорожание материалов и комплектующих, включая композитные смолы, необходимые для лопастей, существенно повысило капитальные затраты и ухудшило экономику новых проектов. И отработанных масштабируемых решений по утилизации лопастей до сих пор нет", — добавляет Екатерина Авдеева, профессор кафедры корпоративной экономики Поволжского института управления имени П. А. Столыпина, одного из филиалов Президентской академии.Конец зеленой эйфорииВ 2010-е ВИЭ обильно финансировали — под экологическими лозунгами. Однако энергокризис 2021 года внес коррективы. Оказалось, что энергопереход — процесс небыстрый. А инвестиции не оправдались. Это признали такие гиганты, как BP и Shell."Ветроэнергия нестабильна: ночью, когда люди спят, производство может быть высоким, но спрос низкий. Без систем накопления избыток просто уходит в никуда. Поэтому сегодня большое внимание уделяют созданию емкостей для хранения", — отмечает Игорь Юшков.Конечно, все это циклично. Екатерина Авдеева напоминает: пару лет назад уран подешевел и фокус сместился к АЭС. Сейчас ядерное топливо дорожает, значит, могут снова вспомнить о ветряках. Но реализация новых проектов потребует времени.Пока же крупнейшие нефтегазовые компании пересматривают вложения в зеленую энергетику и возвращаются к традиционным бизнес-моделям. В отрасли осознали, что много денег потратили впустую.Просто, быстро, дешевоЭта нерациональность повлияла и на повседневные расходы финских домохозяйств.Цена электроэнергии сегодня — 31 цент за киловатт-час, указывает Maaseudun Tulevaisuus. Многие уже не в состоянии столько платить.Просто, быстро и дешево было, когда Финляндия сотрудничала с Россией. Оттуда исправно поступали недорогие энергоносители. Были и бесплатные поставки. Это позволяло держать тарифы на комфортном для потребителей уровне. Однако по политическим причинам в Хельсинки от этого отказались. Результат — слабеющая экономика, рост безработицы и инфляции. И огромные расходы на ресурсы.Альтернатива есть в континентальной Европе. И Финляндия, и Швеция связаны с ней через электропередающие линии. Но это тоже дорогой маршрут."Последствия в первую очередь ощущают обычные потребители. Когда проекты останавливаются, а новые мощности не вводятся, это почти неизбежно трансформируется в увеличение нагрузки на энергосистему и более высокие счета за электричество для населения", — подчеркивает Артур Леер, вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров.Что, впрочем, не снимает системных вопросов: ранее допущенные ошибки никуда не исчезают, общая проблема энергетической устойчивости Европы остается нерешенной. Власти и регуляторы оказались перед необходимостью непростых решений. Надо честно признать просчеты и объясниться с населением.
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ, Роман Серов. Поклонники возобновляемой энергетики (ВИЭ) разочарованы: в Финляндии в этом году не построят ни одного ветряка. А игроки рынка уходят из страны, подсчитывая убытки. Как это скажется на экономике и повседневной жизни — в материале "Прайм".
Нагнали убытков

Если в прошлом году ввели в эксплуатацию около 110 мегаватт ветроэнергетических мощностей, то в этом — ничего, пишет Tekniikka&Talous.
В соседней Швеции "ветряной кризис" уже наступил. Там в 2025-м обанкротились две компании. Green Power, специализирующаяся на ВИЭ, объявила, что инвестиций в отрасль не было три квартала подряд. Похоже, и дальше ждать особо не стоит.

Гримасы конкуренции

На Скандинавском полуострове значительную часть энерговыработки обеспечивают гидроэлектростанции.
Если много снега и дождей, водохранилища заполняются и дешевой энергии получается много.
"Тогда вкладывать в ветровые проекты невыгодно. Они приносят либо убытки, либо несущественную прибыль. В инвестициях возникает пауза", — объясняет эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Кроме того, в Финляндии несколько лет назад заработал крупнейший в Европе ядерный реактор на одной из АЭС. И более 40 процентов энергетики страны теперь приходится на мирный атом.
"Конечно, ветрогенерация и другие виды ВИЭ не могут конкурировать с атомной", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
И даже поставки из Швеции выгоднее. В общем, ветроэнергетика Финляндии нерентабельна.
На это накладываются инфляционные факторы.
"Подорожание материалов и комплектующих, включая композитные смолы, необходимые для лопастей, существенно повысило капитальные затраты и ухудшило экономику новых проектов. И отработанных масштабируемых решений по утилизации лопастей до сих пор нет", — добавляет Екатерина Авдеева, профессор кафедры корпоративной экономики Поволжского института управления имени П. А. Столыпина, одного из филиалов Президентской академии.

Конец зеленой эйфории

В 2010-е ВИЭ обильно финансировали — под экологическими лозунгами. Однако энергокризис 2021 года внес коррективы. Оказалось, что энергопереход — процесс небыстрый. А инвестиции не оправдались. Это признали такие гиганты, как BP и Shell.
"Ветроэнергия нестабильна: ночью, когда люди спят, производство может быть высоким, но спрос низкий. Без систем накопления избыток просто уходит в никуда. Поэтому сегодня большое внимание уделяют созданию емкостей для хранения", — отмечает Игорь Юшков.
Конечно, все это циклично. Екатерина Авдеева напоминает: пару лет назад уран подешевел и фокус сместился к АЭС. Сейчас ядерное топливо дорожает, значит, могут снова вспомнить о ветряках. Но реализация новых проектов потребует времени.
Пока же крупнейшие нефтегазовые компании пересматривают вложения в зеленую энергетику и возвращаются к традиционным бизнес-моделям. В отрасли осознали, что много денег потратили впустую.

Просто, быстро, дешево

Эта нерациональность повлияла и на повседневные расходы финских домохозяйств.
Цена электроэнергии сегодня — 31 цент за киловатт-час, указывает Maaseudun Tulevaisuus. Многие уже не в состоянии столько платить.
Просто, быстро и дешево было, когда Финляндия сотрудничала с Россией. Оттуда исправно поступали недорогие энергоносители. Были и бесплатные поставки. Это позволяло держать тарифы на комфортном для потребителей уровне. Однако по политическим причинам в Хельсинки от этого отказались. Результат — слабеющая экономика, рост безработицы и инфляции. И огромные расходы на ресурсы.
Альтернатива есть в континентальной Европе. И Финляндия, и Швеция связаны с ней через электропередающие линии. Но это тоже дорогой маршрут.
"Последствия в первую очередь ощущают обычные потребители. Когда проекты останавливаются, а новые мощности не вводятся, это почти неизбежно трансформируется в увеличение нагрузки на энергосистему и более высокие счета за электричество для населения", — подчеркивает Артур Леер, вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров.
Что, впрочем, не снимает системных вопросов: ранее допущенные ошибки никуда не исчезают, общая проблема энергетической устойчивости Европы остается нерешенной. Власти и регуляторы оказались перед необходимостью непростых решений. Надо честно признать просчеты и объясниться с населением.
 
