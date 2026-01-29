https://1prime.ru/20260129/finlyandiya-866973610.html

"Как ветром сдуло". Финны потеряли последний подарок от России

"Как ветром сдуло". Финны потеряли последний подарок от России - 29.01.2026, ПРАЙМ

"Как ветром сдуло". Финны потеряли последний подарок от России

Поклонники возобновляемой энергетики (ВИЭ) разочарованы: в Финляндии в этом году не построят ни одного ветряка. А игроки рынка уходят из страны, подсчитывая... | 29.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ, Роман Серов. Поклонники возобновляемой энергетики (ВИЭ) разочарованы: в Финляндии в этом году не построят ни одного ветряка. А игроки рынка уходят из страны, подсчитывая убытки. Как это скажется на экономике и повседневной жизни — в материале "Прайм".Нагнали убытковЕсли в прошлом году ввели в эксплуатацию около 110 мегаватт ветроэнергетических мощностей, то в этом — ничего, пишет Tekniikka&Talous.В соседней Швеции "ветряной кризис" уже наступил. Там в 2025-м обанкротились две компании. Green Power, специализирующаяся на ВИЭ, объявила, что инвестиций в отрасль не было три квартала подряд. Похоже, и дальше ждать особо не стоит.Гримасы конкуренцииНа Скандинавском полуострове значительную часть энерговыработки обеспечивают гидроэлектростанции.Если много снега и дождей, водохранилища заполняются и дешевой энергии получается много."Тогда вкладывать в ветровые проекты невыгодно. Они приносят либо убытки, либо несущественную прибыль. В инвестициях возникает пауза", — объясняет эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Кроме того, в Финляндии несколько лет назад заработал крупнейший в Европе ядерный реактор на одной из АЭС. И более 40 процентов энергетики страны теперь приходится на мирный атом."Конечно, ветрогенерация и другие виды ВИЭ не могут конкурировать с атомной", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.И даже поставки из Швеции выгоднее. В общем, ветроэнергетика Финляндии нерентабельна.На это накладываются инфляционные факторы."Подорожание материалов и комплектующих, включая композитные смолы, необходимые для лопастей, существенно повысило капитальные затраты и ухудшило экономику новых проектов. И отработанных масштабируемых решений по утилизации лопастей до сих пор нет", — добавляет Екатерина Авдеева, профессор кафедры корпоративной экономики Поволжского института управления имени П. А. Столыпина, одного из филиалов Президентской академии.Конец зеленой эйфорииВ 2010-е ВИЭ обильно финансировали — под экологическими лозунгами. Однако энергокризис 2021 года внес коррективы. Оказалось, что энергопереход — процесс небыстрый. А инвестиции не оправдались. Это признали такие гиганты, как BP и Shell."Ветроэнергия нестабильна: ночью, когда люди спят, производство может быть высоким, но спрос низкий. Без систем накопления избыток просто уходит в никуда. Поэтому сегодня большое внимание уделяют созданию емкостей для хранения", — отмечает Игорь Юшков.Конечно, все это циклично. Екатерина Авдеева напоминает: пару лет назад уран подешевел и фокус сместился к АЭС. Сейчас ядерное топливо дорожает, значит, могут снова вспомнить о ветряках. Но реализация новых проектов потребует времени.Пока же крупнейшие нефтегазовые компании пересматривают вложения в зеленую энергетику и возвращаются к традиционным бизнес-моделям. В отрасли осознали, что много денег потратили впустую.Просто, быстро, дешевоЭта нерациональность повлияла и на повседневные расходы финских домохозяйств.Цена электроэнергии сегодня — 31 цент за киловатт-час, указывает Maaseudun Tulevaisuus. Многие уже не в состоянии столько платить.Просто, быстро и дешево было, когда Финляндия сотрудничала с Россией. Оттуда исправно поступали недорогие энергоносители. Были и бесплатные поставки. Это позволяло держать тарифы на комфортном для потребителей уровне. Однако по политическим причинам в Хельсинки от этого отказались. Результат — слабеющая экономика, рост безработицы и инфляции. И огромные расходы на ресурсы.Альтернатива есть в континентальной Европе. И Финляндия, и Швеция связаны с ней через электропередающие линии. Но это тоже дорогой маршрут."Последствия в первую очередь ощущают обычные потребители. Когда проекты останавливаются, а новые мощности не вводятся, это почти неизбежно трансформируется в увеличение нагрузки на энергосистему и более высокие счета за электричество для населения", — подчеркивает Артур Леер, вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров.Что, впрочем, не снимает системных вопросов: ранее допущенные ошибки никуда не исчезают, общая проблема энергетической устойчивости Европы остается нерешенной. Власти и регуляторы оказались перед необходимостью непростых решений. Надо честно признать просчеты и объясниться с населением.

