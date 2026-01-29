https://1prime.ru/20260129/import-867008591.html

Силуанов рассказал, как Россия будет обелять импорт из ЕАЭС

Силуанов рассказал, как Россия будет обелять импорт из ЕАЭС

2026-01-29T13:56+0300

экономика

бизнес

россия

рф

антон силуанов

александр новак

минфин

еаэс

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минфин России заинтересован в обелении легкой промышленности, в том числе, при импорте товаров из ближнего зарубежья, в частности, стран ЕАЭС, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации". "Нужно действительно создать конкурентные условия предприятий, которые работают в этом секторе, конкурентные условия между импортными товарами и отечественными товарами легкой промышленности... Мы, как Минфин, крайне заинтересованы в обелении сектора, и действительно, правительство приняло план по обелению экономики, в том числе, по части завоза товаров и легкой промышленности, в первую очередью из стран ближнего зарубежья. Так называемые системы подтверждения ожидания поставки товаров", - сообщил Силуанов. Он также добавил, что по итогам прошлого года рынок легкой промышленности в РФ составил 2,6 триллиона рублей, при этом импортные товары превышают российское производство на 30%. "Предусмотрено следующее: мы при импорте товаров из стран ЕАЭС должны будем четко отслеживать, чтобы выплачивались налоги, в первую очередь, налог на добавленную стоимость, чтобы цены, по которым завозятся эти товары, были адекватные, а не заниженные, и, соответственно, чтобы цена импортного товара легкой промышленности была конкурентноспособной с нашими производителями. Вот это основная задача была по обелению в этой части", - объяснил министр. Он отметил, что уже сейчас таможенная и налоговая службы приняли ряд мер на опережение. "Я думаю, что коллеги, которые работают в этом секторе, видят уже результаты", - добавил Силуанов. О планах в течение текущего года запустить механизм подтверждения реальности российского получателя ввозимого из стран ЕАЭС товара и авансовой уплаты НДС по таким товарам (система СПОТ - национальная система подтверждения ожидания товаров) сообщал ранее вице-премьер РФ Александр Новак. В пилотном варианте СПОТ должен начать действовать уже с 1 апреля, а в полном объеме - с 1 июля следующего года.

