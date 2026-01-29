Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
29.01.2026 Запасов нефти на Кубе осталось на 15-20 дней, пишет FT
Запасов нефти на Кубе осталось на 15-20 дней, пишет FT
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Запасов нефти на Кубе осталось лишь на 15-20 дней при прежнем уровне спроса и внутреннего производства в условиях отмены поставок из Мексики и блокировки ввоза нефти из Венесуэлы, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. "Запасов нефти на Кубе хватит только на 15-20 дней при текущем уровне спроса и внутреннего производства, согласно данным по запасам Kpler, после того как ее единственный оставшийся поставщик, Мексика, вероятно, отменил поставки, в то время как США заблокировали поставки из Венесуэлы", - говорится в материале. Если ввоз нефти на Кубу не возобновится, ей придется резко ограничить потребление этого ресурса, пишет газета, отмечая, что большая часть страны уже сталкивается с ежедневными отключениями электроэнергии. Согласно данным Kpler, Куба в этом году получила всего одну партию в 84,9 тысячи баррелей нефти из Мексики 9 января. Это составляет чуть более 3 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним значением в 37 тысяч баррелей в сутки от всех поставщиков в 2025 году. Если январскую поставку сложить с имеющимися запасами нефти на начало года, которые составляют 460 тысяч баррелей, то можно сказать, что их объема Кубе хватит на 15-20 дней, приводит газета оценку аналитика Kpler Виктории Грабенвегер (Victoria Grabenwöger). "Куба в большей мере зависела от Венесуэлы. Если на данный момент Мексика, которая находится под давлением США и не может экспортировать - это все, что у нее осталось, у Кубы существенная проблема", - сказал изданию энергетический консультант в Мехико Гонсало Монрой (Gonzalo Monroy). В среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес дала обещание полностью прекратить поставки нефти Кубе. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Куба близка к краху после прекращения поставок венесуэльской нефти, и пригрозил санкциями другим странам, продолжающим поставки топлива на остров.
11:07 29.01.2026
 
