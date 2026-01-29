https://1prime.ru/20260129/lada--866996215.html
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura 2026 модельного года
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura 2026 модельного года, в которых появились бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и система мультимедиа с сервисами "Сбера", сообщила пресс-служба производителя. "АвтоВАЗ" начал отгрузки Lada Aura 2026 модельного года… флагманский седан получил новую электронную архитектуру с ключом-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, обновленную мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов Сбера и партнеров", - говорится в сообщении. Рекомендованная розничная цена на Aura 2025 года с января была снижена и составляет от 2,245 миллиона рублей. Для версии 2026 модельного года рекомендованная розничная цена составляет от 2,269 миллиона рублей.
Новости
