https://1prime.ru/20260129/lada--866996215.html

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura 2026 модельного года

2026-01-29T10:25+0300

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura 2026 модельного года, в которых появились бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и система мультимедиа с сервисами "Сбера", сообщила пресс-служба производителя. "АвтоВАЗ" начал отгрузки Lada Aura 2026 модельного года… флагманский седан получил новую электронную архитектуру с ключом-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, обновленную мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов Сбера и партнеров", - говорится в сообщении. Рекомендованная розничная цена на Aura 2025 года с января была снижена и составляет от 2,245 миллиона рублей. Для версии 2026 модельного года рекомендованная розничная цена составляет от 2,269 миллиона рублей.

бизнес, автоваз, авто, lada aura