"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura 2026 модельного года - 29.01.2026
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura 2026 модельного года
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura 2026 модельного года - 29.01.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura 2026 модельного года
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura 2026 модельного года, в которых появились бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и система мультимедиа с сервисами | 29.01.2026, ПРАЙМ
10:25 29.01.2026
 
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura 2026 модельного года

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura с новой электронной архитектурой

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкLada Aura
Lada Aura - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Lada Aura. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал продажи Lada Aura 2026 модельного года, в которых появились бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и система мультимедиа с сервисами "Сбера", сообщила пресс-служба производителя.
"АвтоВАЗ" начал отгрузки Lada Aura 2026 модельного года… флагманский седан получил новую электронную архитектуру с ключом-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, обновленную мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов Сбера и партнеров", - говорится в сообщении.
Рекомендованная розничная цена на Aura 2025 года с января была снижена и составляет от 2,245 миллиона рублей. Для версии 2026 модельного года рекомендованная розничная цена составляет от 2,269 миллиона рублей.
 
БизнесАвтоВАЗАвтоLADA AURA
 
 
