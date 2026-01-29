https://1prime.ru/20260129/legprom-867001524.html

Минпромторг предложил увеличить поддержку легкой промышленности

Минпромторг предложил увеличить поддержку легкой промышленности - 29.01.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложил увеличить поддержку легкой промышленности

Минпромторг России предложил разработать новые меры государственной поддержки продвижения продукции легкой промышленности, в том числе через рекламу, а также... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T11:54+0300

2026-01-29T11:54+0300

2026-01-29T12:31+0300

бизнес

финансы

антон алиханов

минпромторг

госдума

легкая промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/76164/16/761641697_0:0:1915:1077_1920x0_80_0_0_e28ac2b5e429a34119578f91ebb3417b.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил разработать новые меры государственной поддержки продвижения продукции легкой промышленности, в том числе через рекламу, а также увеличить единую лизинговую субсидию до 1,5 миллиардов рублей в год, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. "Предлагаемые меры поддержки отрасли... разработка новых мер государственной поддержки производителей легкой промышленности по продвижению продукции, в том числе на поддержку рекламы", - следует из презентации министра, представленной во время его выступления в Госдуме. Он также отметил, что сейчас из отраслевых механизмов наиболее востребована единая лизинговая субсидия. "В разные годы мы, к сожалению, не могли покрыть и половину заявок. В этой связи мы предлагаем в рамках очередного бюджетного цикла рассмотреть возможность увеличения финансирования единой лизинговой субсидии на оборудование с 600 миллионов рублей до 1,5 миллиардов рублей в год", - сказал он, выступая в Думе.По данным презентации министра, на 2026 год запланировано выделение на единую лизинговую субсидию 648,5 миллиона рублей. Кроме того, планируется выделить 200 миллионов рублей на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате производства камвольных тканей, предназначенных для изготовления школьной формы в начальных классах. Также на субсидию затрат по производству пряжи с содержанием льна для дальнейшей переработки на предприятиях запланировано выделение 100 миллионов рублей.В итоге совокупно на три эти меры будет потрачено примерно 950 миллионов рублей. В прошлом году на эти меры было выделено 766,9 миллиона рублей.Алиханов добавил, что предприятия легкой промышленности России помимо кластерной инвестплатформы, активно используют льготные займы Фонда развития промышленности, специальные инвестиционные контракты, субсидии на транспортировку по поставкам на экспорт и другие.

https://1prime.ru/20260129/legprom-867001894.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, антон алиханов, минпромторг, госдума, легкая промышленность