Минпромторг предложил ограничить госзакупки импортных товаров легпрома

2026-01-29T13:15+0300

бизнес

промышленность

рф

антон алиханов

минпромторг

легкая промышленность

импорт

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил установить запрет на приобретение в рамках госзакупок импортных товаров легкой промышленности стоимостью до 1 миллиона рублей. "Что касается в целом госзакупок, на изделия стоимостью до миллиона рублей необходимо установить, на наш взгляд, запрет на приобретение импортной продукции", - сказал министр в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации". Он подчеркнул, что товары легкой промышленности в госзакупках стоимостью до 1 миллиона рублей составляют 98% физического объема и 40% закупок в денежном выражении. "Аналогичные подходы мы реализуем в корпоративном секторе, включая закупки госкомпаний. Видим ежегодный рост потребностей в сегменте спецодежды, спецобуви со стороны отраслей промышленности, ТЭК и силовых структур. Здесь в основном работают крупные компании легпрома, которые формируют до 60% отгрузки", - отметил министр.

рф

2026

бизнес, промышленность, рф, антон алиханов, минпромторг, легкая промышленность, импорт