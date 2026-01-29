Минпромторг предложил ограничить госзакупки импортных товаров легпрома

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-29T13:15+0300
2026-01-29T13:45+0300
13:15 29.01.2026 (обновлено: 13:45 29.01.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил установить запрет на приобретение в рамках госзакупок импортных товаров легкой промышленности стоимостью до 1 миллиона рублей.
"Что касается в целом госзакупок, на изделия стоимостью до миллиона рублей необходимо установить, на наш взгляд, запрет на приобретение импортной продукции", - сказал министр в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации".
Он подчеркнул, что товары легкой промышленности в госзакупках стоимостью до 1 миллиона рублей составляют 98% физического объема и 40% закупок в денежном выражении.
"Аналогичные подходы мы реализуем в корпоративном секторе, включая закупки госкомпаний. Видим ежегодный рост потребностей в сегменте спецодежды, спецобуви со стороны отраслей промышленности, ТЭК и силовых структур. Здесь в основном работают крупные компании легпрома, которые формируют до 60% отгрузки", - отметил министр.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Алиханов назвал наиболее востребованные профессии в легкой промышленности
12:07
 
