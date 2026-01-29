Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лукойл" заключил соглашение о продаже зарубежных активов - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260129/lukoyl-866994579.html
"Лукойл" заключил соглашение о продаже зарубежных активов
"Лукойл" заключил соглашение о продаже зарубежных активов - 29.01.2026, ПРАЙМ
"Лукойл" заключил соглашение о продаже зарубежных активов
"Лукойл" предварительно договорился с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, при этом активы компании в Казахстане не | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T09:50+0300
2026-01-29T10:14+0300
энергетика
россия
бизнес
казахстан
лукойл
сша
великобритания
gunvor
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975056_0:5:3625:2044_1920x0_80_0_0_0cb646a5d137b03c230de5b8b9acf0bf.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Лукойл" предварительно договорился с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, при этом активы компании в Казахстане не войдут в периметр сделки, сообщил "Лукойл"."Лукойл" сообщает о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества ПАО "ЛУКОЙЛ", владеющего зарубежными активами группы "Лукойл"). В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы "Лукойл" и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии", – говорится в пресс-релизе компании.Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против "Лукойла" и его дочерних обществ, напомнили в компании.Речь идет о санкциях со стороны Великобритании, США и ЕС, введенных в октябре прошлого года. В ответ "Лукойл" заявил о намерении продать свои зарубежные активы и даже согласовал ключевые условия сделки с международным сырьевым трейдером Gunvor. Однако сделка сорвалась, так как не была получена необходимая лицензия от минфина США."Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе – в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.В Казахстане структура "Лукойла", в частности, входит в число акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Также на Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с нефтегазовым оператором "Казмунайгаз" начал реализацию перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар".
https://1prime.ru/20260129/lukoyl-866995409.html
казахстан
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975056_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_17e13487018dbaefc694da78db1e48cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, казахстан, лукойл, сша, великобритания, gunvor, ес
Энергетика, РОССИЯ, Бизнес, КАЗАХСТАН, Лукойл, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Gunvor, ЕС
09:50 29.01.2026 (обновлено: 10:14 29.01.2026)
 
"Лукойл" заключил соглашение о продаже зарубежных активов

"Лукойл" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Лукойл"
Вывеска Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Вывеска "Лукойл" . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Лукойл" предварительно договорился с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, при этом активы компании в Казахстане не войдут в периметр сделки, сообщил "Лукойл".
"Лукойл" сообщает о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества ПАО "ЛУКОЙЛ", владеющего зарубежными активами группы "Лукойл"). В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы "Лукойл" и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии", – говорится в пресс-релизе компании.
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Акции "Лукойла" выросли после новостей о продаже активов
10:00
Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против "Лукойла" и его дочерних обществ, напомнили в компании.
Речь идет о санкциях со стороны Великобритании, США и ЕС, введенных в октябре прошлого года. В ответ "Лукойл" заявил о намерении продать свои зарубежные активы и даже согласовал ключевые условия сделки с международным сырьевым трейдером Gunvor. Однако сделка сорвалась, так как не была получена необходимая лицензия от минфина США.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе – в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
В Казахстане структура "Лукойла", в частности, входит в число акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Также на Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с нефтегазовым оператором "Казмунайгаз" начал реализацию перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар".
 
ЭнергетикаРОССИЯБизнесКАЗАХСТАНЛукойлСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯGunvorЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала