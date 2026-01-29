"Лукойл" заключил соглашение о продаже зарубежных активов
"Лукойл" заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов
Вывеска "Лукойл" . Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Лукойл" предварительно договорился с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, при этом активы компании в Казахстане не войдут в периметр сделки, сообщил "Лукойл".
"Лукойл" сообщает о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100% дочернего общества ПАО "ЛУКОЙЛ", владеющего зарубежными активами группы "Лукойл"). В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности группы "Лукойл" и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии", – говорится в пресс-релизе компании.
Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против "Лукойла" и его дочерних обществ, напомнили в компании.
Речь идет о санкциях со стороны Великобритании, США и ЕС, введенных в октябре прошлого года. В ответ "Лукойл" заявил о намерении продать свои зарубежные активы и даже согласовал ключевые условия сделки с международным сырьевым трейдером Gunvor. Однако сделка сорвалась, так как не была получена необходимая лицензия от минфина США.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе – в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
В Казахстане структура "Лукойла", в частности, входит в число акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Также на Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с нефтегазовым оператором "Казмунайгаз" начал реализацию перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар".