Акции "Лукойла" выросли после новостей о продаже активов

Акции "Лукойла" выросли после новостей о продаже активов

2026-01-29T10:00+0300

энергетика

рынок

акции

торги

казахстан

лукойл

россия

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" на Московской бирже прибавляют более 3% на новостях о сделке по продаже зарубежных активов компании, следует из данных торгов. "Лукойл" ранее в четверг сообщил, что предварительно договорился с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, исключая активы в Казахстане. Акции "Лукойла" к 9.53 мск дорожали на 3,28%, до 5 390,5 рубля. До новостей о заключении сделки они росли примерно на 0,6%.

казахстан

