Акции "Лукойла" выросли после новостей о продаже активов - 29.01.2026
Акции "Лукойла" выросли после новостей о продаже активов
Акции "Лукойла" на Московской бирже прибавляют более 3% на новостях о сделке по продаже зарубежных активов компании, следует из данных торгов.
2026-01-29T10:00+0300
2026-01-29T10:00+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" на Московской бирже прибавляют более 3% на новостях о сделке по продаже зарубежных активов компании, следует из данных торгов. "Лукойл" ранее в четверг сообщил, что предварительно договорился с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, исключая активы в Казахстане. Акции "Лукойла" к 9.53 мск дорожали на 3,28%, до 5 390,5 рубля. До новостей о заключении сделки они росли примерно на 0,6%.
10:00 29.01.2026
 
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" на Московской бирже прибавляют более 3% на новостях о сделке по продаже зарубежных активов компании, следует из данных торгов.
"Лукойл" ранее в четверг сообщил, что предварительно договорился с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, исключая активы в Казахстане.
Акции "Лукойла" к 9.53 мск дорожали на 3,28%, до 5 390,5 рубля. До новостей о заключении сделки они росли примерно на 0,6%.
 
