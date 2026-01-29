https://1prime.ru/20260129/lukoyl-866995409.html
Акции "Лукойла" выросли после новостей о продаже активов
Акции "Лукойла" на Московской бирже прибавляют более 3% на новостях о сделке по продаже зарубежных активов компании, следует из данных торгов. | 29.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" на Московской бирже прибавляют более 3% на новостях о сделке по продаже зарубежных активов компании, следует из данных торгов. "Лукойл" ранее в четверг сообщил, что предварительно договорился с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов, исключая активы в Казахстане. Акции "Лукойла" к 9.53 мск дорожали на 3,28%, до 5 390,5 рубля. До новостей о заключении сделки они росли примерно на 0,6%.
