Соглашение с Carlyle не является эксклюзивным, сообщили в "Лукойле" - 29.01.2026, ПРАЙМ
Соглашение с Carlyle не является эксклюзивным, сообщили в "Лукойле"
10:13 29.01.2026 (обновлено: 10:26 29.01.2026)
 
Соглашение с Carlyle не является эксклюзивным, сообщили в "Лукойле"

"Лукойл": соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов не является эксклюзивным

© РИА Новости . Илья Питалев
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Лукойл. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Соглашение "Лукойла" с американской Carlyle о продаже ей зарубежных активов не является эксклюзивным и зависит от согласования, в том числе США, продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями, сообщила российская компания.
Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.
"Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC)", - говорится в сообщении.
"Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями", - добавляется в нем.
Продажа Lukoil International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против "Лукойла" и его дочерних обществ, напомнили в компании.
Речь идет о санкциях Великобритании, США и ЕС, введенных в октябре прошлого года. В ответ "Лукойл" заявил о намерении продать свои зарубежные активы, согласовал ключевые условия сделки с международным сырьевым трейдером Gunvor. Однако сделка сорвалась из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе – в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil в Финляндии. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
 
