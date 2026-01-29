https://1prime.ru/20260129/lukoyl-866995832.html

Соглашение с Carlyle не является эксклюзивным, сообщили в "Лукойле"

2026-01-29T10:13+0300

2026-01-29T10:13+0300

2026-01-29T10:26+0300

энергетика

бизнес

россия

сша

лукойл

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Соглашение "Лукойла" с американской Carlyle о продаже ей зарубежных активов не является эксклюзивным и зависит от согласования, в том числе США, продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями, сообщила российская компания. Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. "Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC)", - говорится в сообщении. "Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями", - добавляется в нем.Продажа Lukoil International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против "Лукойла" и его дочерних обществ, напомнили в компании.Речь идет о санкциях Великобритании, США и ЕС, введенных в октябре прошлого года. В ответ "Лукойл" заявил о намерении продать свои зарубежные активы, согласовал ключевые условия сделки с международным сырьевым трейдером Gunvor. Однако сделка сорвалась из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США."Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе – в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil в Финляндии. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

сша

2026

бизнес, россия, сша, лукойл