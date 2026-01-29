https://1prime.ru/20260129/lukoyl-867006857.html

Песков оставил без комментария вопрос о соглашении "Лукойла" с Carlyle

Песков оставил без комментария вопрос о соглашении "Лукойла" с Carlyle - 29.01.2026, ПРАЙМ

Песков оставил без комментария вопрос о соглашении "Лукойла" с Carlyle

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о соглашении между Лукойлом и Carlyle, поскольку это корпоративный вопрос. | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T13:17+0300

2026-01-29T13:17+0300

2026-01-29T13:47+0300

энергетика

россия

дмитрий песков

лукойл

https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о соглашении между Лукойлом и Carlyle, поскольку это корпоративный вопрос. Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. "Это корпоративные договоренности, и в данном случае мы не можем их комментировать", - сказал Песков журналистам. комментируя вопрос о соглашении между Лукойлом и Carlyle.

https://1prime.ru/20260129/lukoyl-866995409.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, лукойл