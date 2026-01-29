https://1prime.ru/20260129/lukoyl-867006857.html
Песков оставил без комментария вопрос о соглашении "Лукойла" с Carlyle
Песков оставил без комментария вопрос о соглашении "Лукойла" с Carlyle - 29.01.2026, ПРАЙМ
Песков оставил без комментария вопрос о соглашении "Лукойла" с Carlyle
29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T13:17+0300
2026-01-29T13:17+0300
2026-01-29T13:47+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментария вопрос о соглашении между Лукойлом и Carlyle, поскольку это корпоративный вопрос. Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. "Это корпоративные договоренности, и в данном случае мы не можем их комментировать", - сказал Песков журналистам. комментируя вопрос о соглашении между Лукойлом и Carlyle.
Песков оставил без комментария вопрос о соглашении "Лукойла" с Carlyle
Песков назвал соглашение между "Лукойлом" и Carlyle корпоративным вопросом