https://1prime.ru/20260129/lukoyl-867023676.html
Carlyle рассказала о структуре сделки по покупке "Лукойла"
Carlyle рассказала о структуре сделки по покупке "Лукойла" - 29.01.2026, ПРАЙМ
Carlyle рассказала о структуре сделки по покупке "Лукойла"
Американская компания Carlyle сообщила РИА Новости, что сделка по покупке иностранных активов "Лукойла" структурирована так, чтобы полностью соответствовать... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T19:54+0300
2026-01-29T19:54+0300
2026-01-29T19:54+0300
казахстан
лукойл
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Американская компания Carlyle сообщила РИА Новости, что сделка по покупке иностранных активов "Лукойла" структурирована так, чтобы полностью соответствовать требованиям минфина США. "Предлагаемая сделка, которая не включает активы компании LUKOIL International, расположенные в Казахстане, структурирована таким образом, чтобы полностью соответствовать политике Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)", - сообщили в компании. Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. При этом российская компания отметила, что это соглашение не является эксклюзивным, продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями.
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_569dbfa048980241638a2730ce042ad9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, лукойл, минфин сша
КАЗАХСТАН, Лукойл, Минфин США
Carlyle рассказала о структуре сделки по покупке "Лукойла"
Carlyle заявила, что сделка по покупке активов "Лукойла" соответствует требованиям США