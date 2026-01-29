Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Carlyle рассказала о структуре сделки по покупке "Лукойла"
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Американская компания Carlyle сообщила РИА Новости, что сделка по покупке иностранных активов "Лукойла" структурирована так, чтобы полностью соответствовать требованиям минфина США. "Предлагаемая сделка, которая не включает активы компании LUKOIL International, расположенные в Казахстане, структурирована таким образом, чтобы полностью соответствовать политике Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)", - сообщили в компании. Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. При этом российская компания отметила, что это соглашение не является эксклюзивным, продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями.
19:54 29.01.2026
 
Carlyle рассказала о структуре сделки по покупке "Лукойла"

Carlyle заявила, что сделка по покупке активов "Лукойла" соответствует требованиям США

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Американская компания Carlyle сообщила РИА Новости, что сделка по покупке иностранных активов "Лукойла" структурирована так, чтобы полностью соответствовать требованиям минфина США.
"Предлагаемая сделка, которая не включает активы компании LUKOIL International, расположенные в Казахстане, структурирована таким образом, чтобы полностью соответствовать политике Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)", - сообщили в компании.
Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. При этом российская компания отметила, что это соглашение не является эксклюзивным, продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями.
 
КАЗАХСТАНЛукойлМинфин США
 
 
