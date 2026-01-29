Алиханов призвал создать равные условия для продавцов на маркетплейсах
Алиханов призвал выровнять условия для иностранных и российских продавцов на маркетплейсах
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В России предстоит провести регуляторную донастройку, чтобы выровнять условия для российских и иностранных поставщиков на маркетплейсах, ситуация с разными комиссиями для них недопустима, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Регуляторную донастройку предстоит сделать и по выравниванию условий для российских и иностранных поставщиков, которые работают на маркетплейсах", - сказал министр в ходе парламентских слушаний в Госдуме о развитии отраслей легкой промышленности РФ.
"По данным Российского союза кожевников и обувщиков, разница даже в базовой комиссии агрегаторов, без учета тарифов на логистику и инфраструктуру, может достигать 20%. Это, конечно, недопустимо. Я имею в виду, что для условно импортной, китайской или любой другой, продукции комиссия маркетплейсами выставляется ниже зачастую, чем для отечественных производителей", - добавил Алиханов.
В России сейчас ведется актуализация регулирования розничной торговли в условиях развития платформенной экономики. В декабре 2025 года Минпромторг РФ сообщал, что подходы, которые формируются в изменениях торгового законодательства по поручению президента РФ, нацелены на выравнивание условий для офлайн и онлайн-торговли.