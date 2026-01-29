Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-29T12:27+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил распространить обязательную маркировку на сумки и чемоданы из натуральной кожи. "Предлагается добавить в перечень обязательных для маркировки товаров сумки и чемоданы из натуральной кожи и закрыть лазейки, пока еще остались, по обуви. Прежде всего нужно маркировать не только конечные изделия, что уже делается, но и заготовки - зачастую они импортные, хотя обувь выдается за чисто российскую продукцию", — сказал министр в ходе парламентских слушаний о развитии отраслей легкой промышленности РФ. Алиханов отметил, что на сегодня более 90% номенклатуры легпрома подлежит обязательной маркировке.
Алиханов предложил обязать маркировать сумки и чемоданы из натуральной кожи

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил распространить обязательную маркировку на сумки и чемоданы из натуральной кожи.
"Предлагается добавить в перечень обязательных для маркировки товаров сумки и чемоданы из натуральной кожи и закрыть лазейки, пока еще остались, по обуви. Прежде всего нужно маркировать не только конечные изделия, что уже делается, но и заготовки - зачастую они импортные, хотя обувь выдается за чисто российскую продукцию", — сказал министр в ходе парламентских слушаний о развитии отраслей легкой промышленности РФ.
Алиханов отметил, что на сегодня более 90% номенклатуры легпрома подлежит обязательной маркировке.
Заголовок открываемого материала