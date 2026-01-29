https://1prime.ru/20260129/markirovka-867003956.html
Алиханов предложил обязать маркировать сумки и чемоданы из натуральной кожи
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов предложил распространить обязательную маркировку на сумки и чемоданы из натуральной кожи. "Предлагается добавить в перечень обязательных для маркировки товаров сумки и чемоданы из натуральной кожи и закрыть лазейки, пока еще остались, по обуви. Прежде всего нужно маркировать не только конечные изделия, что уже делается, но и заготовки - зачастую они импортные, хотя обувь выдается за чисто российскую продукцию", — сказал министр в ходе парламентских слушаний о развитии отраслей легкой промышленности РФ. Алиханов отметил, что на сегодня более 90% номенклатуры легпрома подлежит обязательной маркировке.
