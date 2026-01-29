Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В MAX появились цифровые МФЦ всех российских регионов - 29.01.2026
В MAX появились цифровые МФЦ всех российских регионов
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов на национальной платформе MAX, рассказал вице-президент VK, руководитель проекта Max Фарит Хуснояров. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, но и возможность личного общения со специалистами МФЦ будет сохранена для тех россиян, кому это необходимо. "Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в Max в формате чат-ботов", - сказал Хуснояров во время выступления на Всероссийском форуме МФЦ. По словам Хусноярова, пользователи Max получили уже 10 миллионов уведомлений от МФЦ, из них более 3 миллионов - о готовности документов. С помощью чат-бота в Max пользователь может узнать статус своего обращения, записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении. С 28 по 30 января в Москве в Конгресс-центре ЦМТ проходит IX Всероссийский форум многофункциональных центров госуслуг.
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в формате чат-ботов на национальной платформе MAX, рассказал вице-президент VK, руководитель проекта Max Фарит Хуснояров.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что цифровизация госуслуг в России продолжит расширяться, но и возможность личного общения со специалистами МФЦ будет сохранена для тех россиян, кому это необходимо.
"Все российские регионы запустили цифровые сервисы МФЦ в Max в формате чат-ботов", - сказал Хуснояров во время выступления на Всероссийском форуме МФЦ.
По словам Хусноярова, пользователи Max получили уже 10 миллионов уведомлений от МФЦ, из них более 3 миллионов - о готовности документов.
С помощью чат-бота в Max пользователь может узнать статус своего обращения, записаться на прием или получить дополнительную информацию об адресах, статистике приема и состоянии очереди в отделении.
С 28 по 30 января в Москве в Конгресс-центре ЦМТ проходит IX Всероссийский форум многофункциональных центров госуслуг.
 
