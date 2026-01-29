Мерц сделал громкое заявление о Путине
Мерц выступил против переговоров с Путиным по Украине
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Его цитирует Die Zeit.
"Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников", — сказал он.
Канцлер отметил, что Германия поддерживает текущий диалог, хотя и на Западе, и в России не единожды отмечали, что именно Европа старается помешать мирному разрешению конфликта.
На прошлой неделе завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что представители Москвы и Киева контактировали напрямую.
Следующая встреча запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщили в Кремле.