Мерц сделал громкое заявление о Путине - 29.01.2026
Спецоперация на Украине
Мерц сделал громкое заявление о Путине
Мерц сделал громкое заявление о Путине
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Его цитирует Die Zeit. "Переговоры в первую... | 29.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Его цитирует Die Zeit. "Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников", — сказал он.Канцлер отметил, что Германия поддерживает текущий диалог, хотя и на Западе, и в России не единожды отмечали, что именно Европа старается помешать мирному разрешению конфликта. На прошлой неделе завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что представители Москвы и Киева контактировали напрямую.Следующая встреча запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщили в Кремле.
украина, германия, фридрих мерц, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Владимир Путин
09:18 29.01.2026
 
Мерц сделал громкое заявление о Путине

Мерц выступил против переговоров с Путиным по Украине

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине. Его цитирует Die Zeit.

"Переговоры в первую очередь необходимы между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем в роли посредников", — сказал он.
Канцлер отметил, что Германия поддерживает текущий диалог, хотя и на Западе, и в России не единожды отмечали, что именно Европа старается помешать мирному разрешению конфликта.

На прошлой неделе завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что представители Москвы и Киева контактировали напрямую.
Следующая встреча запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщили в Кремле.
