Минэнерго поручило подготовить идеи по реконструкции ЛЭП Мурманской области

Минэнерго поручило подготовить идеи по реконструкции ЛЭП Мурманской области

2026-01-29T17:15+0300

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ поручило "Россетям" и "Системному оператору Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС") подготовить предложения о реконструкции линий электропередач в Мурманской области, заявили в ведомстве. В Мурманске и Североморске 23 января произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов оставалась без света, воды и тепла. В связи с этим возбудили уголовное дело по статье "халатность". "(Замминистра энергетики - ред.) Евгений Грабчак провел совещание по анализу ситуации с повреждением линий электропередачи в Мурманской области. Замминистра поручил ПАО "Россети" совместно с "СО ЕЭС" подготовить согласованные предложения по реализации мероприятий, связанных с реконструкцией линий электропередач", - сказано в сообщении по итогам соответствующего совещания. В ходе совещания‍‍‍ были проанализированы технологические причины падения опор линий электропередач и эффективность действующих алгоритмов ликвидации последствий внештатных ситуаций и аварий, было поручено оценить необходимость изменения топологии электрической сети области с целью повышения надежности электроснабжения потребителей и оперативности реагирования в случае технологических нарушений. Такие меры должны быть выработаны на основе характерных рисков с учетом климатических и иных особенностей Заполярья, приводятся в сообщении слова Грабчака.

