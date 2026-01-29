Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго поручило подготовить идеи по реконструкции ЛЭП Мурманской области - 29.01.2026
Минэнерго поручило подготовить идеи по реконструкции ЛЭП Мурманской области
2026-01-29
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ поручило "Россетям" и "Системному оператору Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС") подготовить предложения о реконструкции линий электропередач в Мурманской области, заявили в ведомстве. В Мурманске и Североморске 23 января произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов оставалась без света, воды и тепла. В связи с этим возбудили уголовное дело по статье "халатность". "(Замминистра энергетики - ред.) Евгений Грабчак провел совещание по анализу ситуации с повреждением линий электропередачи в Мурманской области. Замминистра поручил ПАО "Россети" совместно с "СО ЕЭС" подготовить согласованные предложения по реализации мероприятий, связанных с реконструкцией линий электропередач", - сказано в сообщении по итогам соответствующего совещания. В ходе совещания‍‍‍ были проанализированы технологические причины падения опор линий электропередач и эффективность действующих алгоритмов ликвидации последствий внештатных ситуаций и аварий, было поручено оценить необходимость изменения топологии электрической сети области с целью повышения надежности электроснабжения потребителей и оперативности реагирования в случае технологических нарушений. Такие меры должны быть выработаны на основе характерных рисков с учетом климатических и иных особенностей Заполярья, приводятся в сообщении слова Грабчака.
бизнес, россия, рф, мурманск, евгений грабчак, россети
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МУРМАНСК, Евгений Грабчак, Россети
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ поручило "Россетям" и "Системному оператору Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС") подготовить предложения о реконструкции линий электропередач в Мурманской области, заявили в ведомстве.
В Мурманске и Североморске 23 января произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов оставалась без света, воды и тепла. В связи с этим возбудили уголовное дело по статье "халатность".
"(Замминистра энергетики - ред.) Евгений Грабчак провел совещание по анализу ситуации с повреждением линий электропередачи в Мурманской области. Замминистра поручил ПАО "Россети" совместно с "СО ЕЭС" подготовить согласованные предложения по реализации мероприятий, связанных с реконструкцией линий электропередач", - сказано в сообщении по итогам соответствующего совещания.
В ходе совещания‍‍‍ были проанализированы технологические причины падения опор линий электропередач и эффективность действующих алгоритмов ликвидации последствий внештатных ситуаций и аварий, было поручено оценить необходимость изменения топологии электрической сети области с целью повышения надежности электроснабжения потребителей и оперативности реагирования в случае технологических нарушений.
Такие меры должны быть выработаны на основе характерных рисков с учетом климатических и иных особенностей Заполярья, приводятся в сообщении слова Грабчака.
 
БизнесРОССИЯРФМУРМАНСКЕвгений ГрабчакРоссети
 
 
