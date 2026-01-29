https://1prime.ru/20260129/neft-866992068.html

Цены на нефть выросли на фоне обострения конфликта между США и Ираном

Цены на нефть выросли на фоне обострения конфликта между США и Ираном - 29.01.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть выросли на фоне обострения конфликта между США и Ираном

Нефть в четверг утром дорожает на фоне продолжающегося обострения конфликта между США и Ираном, ключевым производителем нефти на Ближнем Востоке,... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T08:21+0300

2026-01-29T08:21+0300

2026-01-29T08:21+0300

энергетика

нефть

рынок

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Нефть в четверг утром дорожает на фоне продолжающегося обострения конфликта между США и Ираном, ключевым производителем нефти на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.36 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,44% относительно предыдущего закрытия - до 68,34 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,66%, до 64,26 доллара. Американский президент Дональд Трамп в среду написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария. "Потенциальная угроза нападения на Иран привела к росту геополитической премии к ценам на нефть, которая может составить от 3 до 4 долларов (за баррель)", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков Citi. Аналитики добавили, что дальнейшая эскалация конфликта может поднять цены на нефть марки Brent до 72 долларов за баррель. В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.

иран

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, мировая экономика