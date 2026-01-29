Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть выросли на фоне обострения конфликта между США и Ираном - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260129/neft-866992068.html
Цены на нефть выросли на фоне обострения конфликта между США и Ираном
Цены на нефть выросли на фоне обострения конфликта между США и Ираном - 29.01.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть выросли на фоне обострения конфликта между США и Ираном
Нефть в четверг утром дорожает на фоне продолжающегося обострения конфликта между США и Ираном, ключевым производителем нефти на Ближнем Востоке,... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T08:21+0300
2026-01-29T08:21+0300
энергетика
нефть
рынок
иран
сша
ближний восток
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Нефть в четверг утром дорожает на фоне продолжающегося обострения конфликта между США и Ираном, ключевым производителем нефти на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 7.36 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,44% относительно предыдущего закрытия - до 68,34 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,66%, до 64,26 доллара. Американский президент Дональд Трамп в среду написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария. "Потенциальная угроза нападения на Иран привела к росту геополитической премии к ценам на нефть, которая может составить от 3 до 4 долларов (за баррель)", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков Citi. Аналитики добавили, что дальнейшая эскалация конфликта может поднять цены на нефть марки Brent до 72 долларов за баррель. В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.
иран
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, мировая экономика
Энергетика, Нефть, Рынок, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Мировая экономика
08:21 29.01.2026
 
Цены на нефть выросли на фоне обострения конфликта между США и Ираном

Нефть Brent подорожала до $68,34 на фоне обострения конфликта между США и Ираном

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Нефть в четверг утром дорожает на фоне продолжающегося обострения конфликта между США и Ираном, ключевым производителем нефти на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.36 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent росла на 1,44% относительно предыдущего закрытия - до 68,34 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,66%, до 64,26 доллара.
Американский президент Дональд Трамп в среду написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
"Потенциальная угроза нападения на Иран привела к росту геополитической премии к ценам на нефть, которая может составить от 3 до 4 долларов (за баррель)", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков Citi.
Аналитики добавили, что дальнейшая эскалация конфликта может поднять цены на нефть марки Brent до 72 долларов за баррель.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.
 
ЭнергетикаНефтьРынокИРАНСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала