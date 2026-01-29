Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на нефть Brent превысила 69 долларов впервые с конца сентября - 29.01.2026
Цена на нефть Brent превысила 69 долларов впервые с конца сентября
Цена на нефть Brent превысила 69 долларов впервые с конца сентября
2026-01-29T09:40+0300
2026-01-29T09:40+0300
энергетика
нефть
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг, стоимость барреля марки Brent с поставкой в марте впервые с 26 сентября превысила 69 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 9.10 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,29% - до 69,28 доллара за баррель. Показатель находится выше 69 долларов впервые с 26 сентября 2025 года. При этом апрельские фьючерсы на нефть Brent в то же время дорожали на 1,1% - до 68,11 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI поднимались в цене на 1,3% - до 64,03 доллара за баррель.
нефть, brent
Энергетика, Нефть, Brent
09:40 29.01.2026
 
Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг, стоимость барреля марки Brent с поставкой в марте впервые с 26 сентября превысила 69 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.10 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,29% - до 69,28 доллара за баррель. Показатель находится выше 69 долларов впервые с 26 сентября 2025 года.
При этом апрельские фьючерсы на нефть Brent в то же время дорожали на 1,1% - до 68,11 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI поднимались в цене на 1,3% - до 64,03 доллара за баррель.
 
