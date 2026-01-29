https://1prime.ru/20260129/neft-866994672.html

Цена на нефть Brent превысила 69 долларов впервые с конца сентября

Цена на нефть Brent превысила 69 долларов впервые с конца сентября - 29.01.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть Brent превысила 69 долларов впервые с конца сентября

Мировые цены на нефть растут в четверг, стоимость барреля марки Brent с поставкой в марте впервые с 26 сентября превысила 69 долларов, следует из данных торгов. | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T09:40+0300

2026-01-29T09:40+0300

2026-01-29T09:40+0300

энергетика

нефть

brent

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг, стоимость барреля марки Brent с поставкой в марте впервые с 26 сентября превысила 69 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 9.10 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,29% - до 69,28 доллара за баррель. Показатель находится выше 69 долларов впервые с 26 сентября 2025 года. При этом апрельские фьючерсы на нефть Brent в то же время дорожали на 1,1% - до 68,11 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI поднимались в цене на 1,3% - до 64,03 доллара за баррель.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, brent