Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель

2026-01-29T12:52+0300

энергетика

нефть

торги

brent

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 2% в четверг днем, а стоимость барреля марки Brent с поставкой через два месяца впервые с 1 августа превысила 70 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 12.41 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 2,35%, до 70,01 доллара за баррель. Показатель находится выше 70 долларов впервые с 1 августа. Мартовские фьючерсы на WTI в то же время растут в цене на 2,56% - до 64,83 доллара за баррель.

2026

