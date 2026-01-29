https://1prime.ru/20260129/neft-867005136.html
Цена на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель
2026-01-29T12:52+0300
энергетика
нефть
торги
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 2% в четверг днем, а стоимость барреля марки Brent с поставкой через два месяца впервые с 1 августа превысила 70 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 12.41 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивает на 2,35%, до 70,01 доллара за баррель. Показатель находится выше 70 долларов впервые с 1 августа. Мартовские фьючерсы на WTI в то же время растут в цене на 2,56% - до 64,83 доллара за баррель.
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_503d11eed684c143d9f43c47ee283e05.jpg
