https://1prime.ru/20260129/neft-867020639.html
Цена нефти марки Brent превысила 71 доллар за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 71 доллар за баррель - 29.01.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent превысила 71 доллар за баррель
Мировые цены на нефть в четверг усиливают темпы роста и прибавляют уже около 5%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в марте впервые с начала августа... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T18:11+0300
2026-01-29T18:11+0300
2026-01-29T18:11+0300
нефть
торги
иран
сша
дональд трамп
citigroup
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг усиливают темпы роста и прибавляют уже около 5%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в марте впервые с начала августа превысила 71 доллар, следует из данных торгов.По состоянию на 17.45 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивала на 4,61% относительно предыдущего закрытия, до 71,55 доллара за баррель. В четверг показатель впервые с 1 августа поднялся выше уровня в 71 доллар.Мартовские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 4,94% - до 66,32 доллара за баррель.Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг Ирана. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник и неназванного чиновника ранее в четверг, президент США Дональд Трамп рассматривает "все варианты" в отношении страны, в идеале он хочет нанести мощный и решающий удар, побуждающий страну принять выдвигаемые условия, а также быстро заявить о своей победе.Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне, и призвал не допустить такого сценария."Цены на нефть могут оставаться выше, чем многие ожидали, несмотря на то, что в начале года рынки прогнозировали значительный переизбыток предложения", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Citigroup.
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6e8a4769d9c0c071e1d9d6a8086c8c0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, иран, сша, дональд трамп, citigroup
Нефть, Торги, ИРАН, США, Дональд Трамп, Citigroup
Цена нефти марки Brent превысила 71 доллар за баррель
Цена барреля нефти Brent впервые с начала августа превысила 71 доллар
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг усиливают темпы роста и прибавляют уже около 5%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в марте впервые с начала августа превысила 71 доллар, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.45 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивала на 4,61% относительно предыдущего закрытия, до 71,55 доллара за баррель. В четверг показатель впервые с 1 августа поднялся выше уровня в 71 доллар.
Мартовские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 4,94% - до 66,32 доллара за баррель.
Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг Ирана
. Как сообщил телеканал CNN
со ссылкой на источник и неназванного чиновника ранее в четверг, президент США Дональд Трамп
рассматривает "все варианты" в отношении страны, в идеале он хочет нанести мощный и решающий удар, побуждающий страну принять выдвигаемые условия, а также быстро заявить о своей победе.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне, и призвал не допустить такого сценария.
"Цены на нефть могут оставаться выше, чем многие ожидали, несмотря на то, что в начале года рынки прогнозировали значительный переизбыток предложения", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Citigroup
.