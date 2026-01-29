Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти марки Brent превысила 71 доллар за баррель - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/neft-867020639.html
Цена нефти марки Brent превысила 71 доллар за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 71 доллар за баррель - 29.01.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent превысила 71 доллар за баррель
Мировые цены на нефть в четверг усиливают темпы роста и прибавляют уже около 5%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в марте впервые с начала августа... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T18:11+0300
2026-01-29T18:11+0300
нефть
торги
иран
сша
дональд трамп
citigroup
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг усиливают темпы роста и прибавляют уже около 5%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в марте впервые с начала августа превысила 71 доллар, следует из данных торгов.По состоянию на 17.45 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивала на 4,61% относительно предыдущего закрытия, до 71,55 доллара за баррель. В четверг показатель впервые с 1 августа поднялся выше уровня в 71 доллар.Мартовские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 4,94% - до 66,32 доллара за баррель.Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг Ирана. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник и неназванного чиновника ранее в четверг, президент США Дональд Трамп рассматривает "все варианты" в отношении страны, в идеале он хочет нанести мощный и решающий удар, побуждающий страну принять выдвигаемые условия, а также быстро заявить о своей победе.Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне, и призвал не допустить такого сценария."Цены на нефть могут оставаться выше, чем многие ожидали, несмотря на то, что в начале года рынки прогнозировали значительный переизбыток предложения", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Citigroup.
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6e8a4769d9c0c071e1d9d6a8086c8c0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, торги, иран, сша, дональд трамп, citigroup
Нефть, Торги, ИРАН, США, Дональд Трамп, Citigroup
18:11 29.01.2026
 
Цена нефти марки Brent превысила 71 доллар за баррель

Цена барреля нефти Brent впервые с начала августа превысила 71 доллар

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг усиливают темпы роста и прибавляют уже около 5%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в марте впервые с начала августа превысила 71 доллар, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.45 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивала на 4,61% относительно предыдущего закрытия, до 71,55 доллара за баррель. В четверг показатель впервые с 1 августа поднялся выше уровня в 71 доллар.
Мартовские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 4,94% - до 66,32 доллара за баррель.
Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг Ирана. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник и неназванного чиновника ранее в четверг, президент США Дональд Трамп рассматривает "все варианты" в отношении страны, в идеале он хочет нанести мощный и решающий удар, побуждающий страну принять выдвигаемые условия, а также быстро заявить о своей победе.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне, и призвал не допустить такого сценария.
"Цены на нефть могут оставаться выше, чем многие ожидали, несмотря на то, что в начале года рынки прогнозировали значительный переизбыток предложения", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Citigroup.
 
НефтьТоргиИРАНСШАДональд ТрампCitigroup
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала