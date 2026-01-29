https://1prime.ru/20260129/neft-867020639.html

Цена нефти марки Brent превысила 71 доллар за баррель

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг усиливают темпы роста и прибавляют уже около 5%, а стоимость барреля марки Brent с поставкой в марте впервые с начала августа превысила 71 доллар, следует из данных торгов.По состоянию на 17.45 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent подскакивала на 4,61% относительно предыдущего закрытия, до 71,55 доллара за баррель. В четверг показатель впервые с 1 августа поднялся выше уровня в 71 доллар.Мартовские фьючерсы на WTI в то же время дорожали на 4,94% - до 66,32 доллара за баррель.Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг Ирана. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник и неназванного чиновника ранее в четверг, президент США Дональд Трамп рассматривает "все варианты" в отношении страны, в идеале он хочет нанести мощный и решающий удар, побуждающий страну принять выдвигаемые условия, а также быстро заявить о своей победе.Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне, и призвал не допустить такого сценария."Цены на нефть могут оставаться выше, чем многие ожидали, несмотря на то, что в начале года рынки прогнозировали значительный переизбыток предложения", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Citigroup.

нефть, торги, иран, сша, дональд трамп, citigroup