В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире
2026-01-29T13:13+0300
экономика
нефть
россия
рф
дмитрий песков
оаэ
мировая торговля
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России в арабском мире, существенно растет объем взаимного товарооборота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака."Что касается двусторонних отношений, то Эмираты – это главный наш торговый партнер в арабском мире. У нас существенно растет за последнее время объем взаимного товарооборота", - сказал он журналистам.
