https://1prime.ru/20260129/oae-867006460.html

В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире

В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире - 29.01.2026, ПРАЙМ

В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире

Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России в арабском мире, существенно растет объем взаимного товарооборота, заявил... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T13:13+0300

2026-01-29T13:13+0300

2026-01-29T13:51+0300

экономика

нефть

россия

рф

дмитрий песков

оаэ

мировая торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862894279_0:191:2963:1857_1920x0_80_0_0_fd5b5895fb8ab627c2d348dd4368f838.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России в арабском мире, существенно растет объем взаимного товарооборота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака."Что касается двусторонних отношений, то Эмираты – это главный наш торговый партнер в арабском мире. У нас существенно растет за последнее время объем взаимного товарооборота", - сказал он журналистам.

рф

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, рф, дмитрий песков, оаэ, мировая торговля