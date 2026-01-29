Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире - 29.01.2026
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260129/oae-867006460.html
В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире
В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире - 29.01.2026, ПРАЙМ
В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире
Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России в арабском мире, существенно растет объем взаимного товарооборота, заявил... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T13:13+0300
2026-01-29T13:51+0300
экономика
нефть
россия
рф
дмитрий песков
оаэ
мировая торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862894279_0:191:2963:1857_1920x0_80_0_0_fd5b5895fb8ab627c2d348dd4368f838.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России в арабском мире, существенно растет объем взаимного товарооборота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака."Что касается двусторонних отношений, то Эмираты – это главный наш торговый партнер в арабском мире. У нас существенно растет за последнее время объем взаимного товарооборота", - сказал он журналистам.
рф
оаэ
нефть, россия, рф, дмитрий песков, оаэ, мировая торговля
Экономика, Нефть, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, ОАЭ, мировая торговля
13:13 29.01.2026 (обновлено: 13:51 29.01.2026)
 
В Кремле назвали ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире

Песков назвал Объединенные Арабские Эмираты главным торговым партнером РФ в арабском мире

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты являются главным торговым партнером России в арабском мире, существенно растет объем взаимного товарооборота, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака.
"Что касается двусторонних отношений, то Эмираты – это главный наш торговый партнер в арабском мире. У нас существенно растет за последнее время объем взаимного товарооборота", - сказал он журналистам.
 
Экономика Нефть РОССИЯ РФ Дмитрий Песков ОАЭ мировая торговля
 
 
