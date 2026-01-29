https://1prime.ru/20260129/putin-867025862.html
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний - 29.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний
Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний на период до 2030 года, соответствующий перечень... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T21:12+0300
2026-01-29T21:12+0300
2026-01-29T21:12+0300
россия
финансы
рф
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
spo
втб
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний на период до 2030 года, соответствующий перечень поручений по итогам 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 2-3 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях повышения капитализации российского фондового рынка:.. разработать и реализовать программу первичных и вторичных размещений на внутреннем финансовом рынке акций организаций с государственным участием, включенных в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации, на период до 2030 года", - говорится в поручении. Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 марта 2026 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, spo, втб, банк россия
РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, SPO, ВТБ, банк Россия
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний до 2030 года