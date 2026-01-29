Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний - 29.01.2026
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний - 29.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний
Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний на период до 2030 года, соответствующий перечень... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T21:12+0300
2026-01-29T21:12+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний на период до 2030 года, соответствующий перечень поручений по итогам 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 2-3 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях повышения капитализации российского фондового рынка:.. разработать и реализовать программу первичных и вторичных размещений на внутреннем финансовом рынке акций организаций с государственным участием, включенных в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации, на период до 2030 года", - говорится в поручении. Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 марта 2026 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
21:12 29.01.2026
 
Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний

Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний до 2030 года

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний на период до 2030 года, соответствующий перечень поручений по итогам 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 2-3 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях повышения капитализации российского фондового рынка:.. разработать и реализовать программу первичных и вторичных размещений на внутреннем финансовом рынке акций организаций с государственным участием, включенных в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации, на период до 2030 года", - говорится в поручении.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 марта 2026 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
 
РОССИЯ Финансы РФ Владимир Путин Михаил Мишустин Эльвира Набиуллина SPO ВТБ банк Россия
 
 
