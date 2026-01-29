https://1prime.ru/20260129/putin-867025862.html

Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний

Путин поручил разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний

2026-01-29T21:12+0300

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил ЦБ и кабмину разработать и реализовать программу IPO и SPO госкомпаний на период до 2030 года, соответствующий перечень поручений по итогам 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!", прошедшего 2-3 декабря 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях повышения капитализации российского фондового рынка:.. разработать и реализовать программу первичных и вторичных размещений на внутреннем финансовом рынке акций организаций с государственным участием, включенных в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации, на период до 2030 года", - говорится в поручении. Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 марта 2026 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

