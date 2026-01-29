Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций под конец торгов растерял двухпроцентный рост - 29.01.2026
Российский рынок акций под конец торгов растерял двухпроцентный рост
Российский рынок акций под конец торгов растерял двухпроцентный рост - 29.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций под конец торгов растерял двухпроцентный рост
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга немного повысился третью торговую сессию подряд, однако почти двухпроцентный рост в течение дня был... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T21:27+0300
2026-01-29T21:27+0300
рынок
торги
акции
сша
украина
елена кожухова
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга немного повысился третью торговую сессию подряд, однако почти двухпроцентный рост в течение дня был растерян буквально за последний час сессии на фоне геополитических рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,35%, до 2797,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,04%, до 1197,96 пункта, долларовый РТС – на 0,67%, до 1159,29 пункта. В течение дня индекс Мосбиржи максимально подскакивал почти на 2% до 2843,63 пункта – максимума с сентября прошлого года. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Не удержали 2800 Российский рынок акций в основные торги четверга торговался преимущественно в плюсе. Главный индекс уверенно преодолел психологически значимый уровень 2800 пунктов. Однако в последний час торгов большая часть роста была растеряна, и индикатор вернулся ниже 2800 пунктов. "Индекс Мосбиржи сегодня, наконец, преодолел 2800 пунктов на фоне корпоративных новостей, позитивной статистики и повышения стоимости сырьевых активов. В лидерах роста были сталевары, а также тяжеловесные бумаги "Лукойла", отреагировавшие на новости о продаже зарубежных активов компании", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги НЛМК (+4,5%), ММК (+4,4%), ВТБ (+3,4%), "Северстали" (+3,1%). Подешевели бумаги ЮГК (-5,3%), "Полюса" (-1,9%), "Русала" (-2%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,3%). Стоимость нефти к 19.37 мск росла на 3,1% до 69,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,04% до 96,41 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии резко отступили вниз от внутридневных пиков на сигналах о сохранении расхождений в позициях России и Украины в мирных переговорах, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Настрой российского рынка, однако, в целом сохраняется оптимистичным, что подтверждает обновление многонедельных максимумов индексами в течение дня", - добавляет она. Пробой индексом Мосбиржи области над 2800 пунктами смещает краткосрочные цели в район 2850-2860 пунктов, где расположено ближайшее сопротивление росту, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "При этом без важных новостей торги пятницы могут пройти нейтрально – инвесторы нередко осторожничают перед выходными. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 января – 2750-2850 пунктов", - добавляет он.
21:27 29.01.2026
 
Российский рынок акций под конец торгов растерял двухпроцентный рост

Рынок акций РФ в четверг немного повысился, но почти двухпроцентный рост был растерян

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга немного повысился третью торговую сессию подряд, однако почти двухпроцентный рост в течение дня был растерян буквально за последний час сессии на фоне геополитических рисков, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,35%, до 2797,76 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 2,04%, до 1197,96 пункта, долларовый РТС – на 0,67%, до 1159,29 пункта. В течение дня индекс Мосбиржи максимально подскакивал почти на 2% до 2843,63 пункта – максимума с сентября прошлого года.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Не удержали 2800

Российский рынок акций в основные торги четверга торговался преимущественно в плюсе. Главный индекс уверенно преодолел психологически значимый уровень 2800 пунктов. Однако в последний час торгов большая часть роста была растеряна, и индикатор вернулся ниже 2800 пунктов.
"Индекс Мосбиржи сегодня, наконец, преодолел 2800 пунктов на фоне корпоративных новостей, позитивной статистики и повышения стоимости сырьевых активов. В лидерах роста были сталевары, а также тяжеловесные бумаги "Лукойла", отреагировавшие на новости о продаже зарубежных активов компании", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги НЛМК (+4,5%), ММК (+4,4%), ВТБ (+3,4%), "Северстали" (+3,1%). Подешевели бумаги ЮГК (-5,3%), "Полюса" (-1,9%), "Русала" (-2%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,3%).
Стоимость нефти к 19.37 мск росла на 3,1% до 69,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,04% до 96,41 пункта.

Прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии резко отступили вниз от внутридневных пиков на сигналах о сохранении расхождений в позициях России и Украины в мирных переговорах, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Настрой российского рынка, однако, в целом сохраняется оптимистичным, что подтверждает обновление многонедельных максимумов индексами в течение дня", - добавляет она.
Пробой индексом Мосбиржи области над 2800 пунктами смещает краткосрочные цели в район 2850-2860 пунктов, где расположено ближайшее сопротивление росту, оценивает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "При этом без важных новостей торги пятницы могут пройти нейтрально – инвесторы нередко осторожничают перед выходными. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 января – 2750-2850 пунктов", - добавляет он.
 
