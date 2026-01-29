https://1prime.ru/20260129/sud-866985125.html
Суд огласит приговор экс-партнеру Чекалиных по делу о выводе 250 млн руб
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Гагаринский суд Москвы в четверг огласит приговор для бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка по делу о выводе за рубеж более 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Оглашение приговора Роману Вишняку назначено на 29 января в 10.00 мск.
Уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено за два заседания, поскольку Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
Прокурор в прениях сторон в качестве наказания запросил для него 4 года колонии со штрафом один миллион рублей.
В свою очередь его защита просила учесть, что он признал вину, дал изобличающие показания в отношении других фигурантов, а также оказывал спонсорскую помощь первому парашютному десантному батальону 137-го гвардейского парашютно-десантного рязанского полка.
Сам Вишняк просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.
Гагаринский суд Москвы также рассматривает по существу дело Валерии и Артема Чекалиных. Чекалин в суде частично признал вину. В ходе допроса он заявлял, что относится к Вишняку негативно, поскольку тот задолжал ему и его бывшей супруге более 200 миллионов рублей и "не возвращает уже 3 года под предлогом, что все активы вложены в американскую недвижимость". Он высказывал предположение, что Вишняк "из-за этого и заключил досудебное соглашение" чтобы не возвращать долги.
Валерия Чекалина в суде заявляла, что занималась подготовкой фото- и видеоматериалов для онлайн-курса и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась. Вину она не признает.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
