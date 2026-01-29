https://1prime.ru/20260129/tekstil-866999965.html

Алиханов рассказал о снижении доли нелегального оборота одежды и текстиля

Алиханов рассказал о снижении доли нелегального оборота одежды и текстиля

2026-01-29T11:32+0300

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Доля нелегального оборота одежды и текстиля в РФ благодаря внедрению обязательной маркировки снизилась в 2025 году до 12% с 38% в 2021 году, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации". "Мы видим, насколько сильно сжался теневой рынок. По расчетам Высшей школы экономики, доля нелегального оборота по одежде и текстилю снизилась с 38% (в 2021 году - ред.) до 12% (в 2025 году - ред.)", - привел министр данные по результатам обеления рынка с помощью маркировки. По обуви доля нелегального оборота в России снизилась до 6%, отметил Алиханов.

