Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о снижении доли нелегального оборота одежды и текстиля - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260129/tekstil-866999965.html
Алиханов рассказал о снижении доли нелегального оборота одежды и текстиля
Алиханов рассказал о снижении доли нелегального оборота одежды и текстиля - 29.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о снижении доли нелегального оборота одежды и текстиля
Доля нелегального оборота одежды и текстиля в РФ благодаря внедрению обязательной маркировки снизилась в 2025 году до 12% с 38% в 2021 году, сообщил глава... | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T11:32+0300
2026-01-29T11:32+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
вшэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163699_0:37:2960:1702_1920x0_80_0_0_75b7da34504611fd166c669392b45938.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Доля нелегального оборота одежды и текстиля в РФ благодаря внедрению обязательной маркировки снизилась в 2025 году до 12% с 38% в 2021 году, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации". "Мы видим, насколько сильно сжался теневой рынок. По расчетам Высшей школы экономики, доля нелегального оборота по одежде и текстилю снизилась с 38% (в 2021 году - ред.) до 12% (в 2025 году - ред.)", - привел министр данные по результатам обеления рынка с помощью маркировки. По обуви доля нелегального оборота в России снизилась до 6%, отметил Алиханов.
https://1prime.ru/20260107/markirovka-866266597.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163699_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_97ed1ddd266a758c07c77f5a5ddf3173.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, вшэ
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, ВШЭ
11:32 29.01.2026
 
Алиханов рассказал о снижении доли нелегального оборота одежды и текстиля

Алиханов: доля нелегального оборота одежды и текстиля снизилась до 12% в 2025 году

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Доля нелегального оборота одежды и текстиля в РФ благодаря внедрению обязательной маркировки снизилась в 2025 году до 12% с 38% в 2021 году, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в рамках парламентских слушаний на тему "О развитии отраслей легкой промышленности в Российской Федерации".
"Мы видим, насколько сильно сжался теневой рынок. По расчетам Высшей школы экономики, доля нелегального оборота по одежде и текстилю снизилась с 38% (в 2021 году - ред.) до 12% (в 2025 году - ред.)", - привел министр данные по результатам обеления рынка с помощью маркировки.
По обуви доля нелегального оборота в России снизилась до 6%, отметил Алиханов.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки
7 января, 09:14
 
БизнесРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторгВШЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала