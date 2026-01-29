Рынок российских акций вырос в начале торговой сессии
Индекс Мосбиржи вырос в начале основной торговой сессии на фоне дорожающих акций "Лукойла"
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга на фоне заметено дорожающих акций "Лукойла", следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.16 мск увеличивался на 0,79% относительно предыдущего закрытия - до 2 810,19 пункта. Отметку в 2 800 пунктов индекс преодолел впервые с 29 декабря 2025 года.
Акции "Лукойла" на Московской бирже прибавляют 2,69% на новостях о сделке по продаже зарубежных активов компании.
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию сдержанного роста благодаря сохранению ралли в драгоценных и цветных металлах и более высоким ценам на нефть, которые также стали помогать настроениям. "Лукойл" при этом сообщил о заключении соглашения с американским инвестфондом Caryle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских, с необходимостью одобрения сделки американским регулятором: позитивный для компании сигнал", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения - акции "Абрау Дюрсо" (-0,48%), "Группы Позитив" (-0,18%), МТС (-0,18%), "Генетико" (-0,15%) и "Вуш Холдинга" (-0,1%).
"Геополитические ожидания остаются в целом позитивными, добавляет динамики и растущий рынок нефти, и в целом неплохая недельная инфляция. Из секторов рекомендуем обратить внимание в первую очередь на акции сталелитейщиков, технически смотрящихся уже весьма обнадеживающе", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
Эксперт ожидает позитивных новостей с дня инвестора "Самолета", акции которого, как и ряд других девелоперов, также пытаются нащупать опору для роста.