Рынок российских акций вырос в начале торговой сессии
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга на фоне заметено дорожающих акций "Лукойла", следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.16 мск увеличивался на 0,79% относительно предыдущего закрытия - до 2 810,19 пункта. Отметку в 2 800 пунктов индекс преодолел впервые с 29 декабря 2025 года. Акции "Лукойла" на Московской бирже прибавляют 2,69% на новостях о сделке по продаже зарубежных активов компании. "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию сдержанного роста благодаря сохранению ралли в драгоценных и цветных металлах и более высоким ценам на нефть, которые также стали помогать настроениям. "Лукойл" при этом сообщил о заключении соглашения с американским инвестфондом Caryle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских, с необходимостью одобрения сделки американским регулятором: позитивный для компании сигнал", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Также в лидерах роста - акции "Селигдара" (+5,1%), ММК (+4,2%), ТГК‑1 (+3,66%), префы "Мечела" (+3,12%) и обыкновенные акции "Русснефти" (+2,92%). В лидерах снижения - акции "Абрау Дюрсо" (-0,48%), "Группы Позитив" (-0,18%), МТС (-0,18%), "Генетико" (-0,15%) и "Вуш Холдинга" (-0,1%). "Геополитические ожидания остаются в целом позитивными, добавляет динамики и растущий рынок нефти, и в целом неплохая недельная инфляция. Из секторов рекомендуем обратить внимание в первую очередь на акции сталелитейщиков, технически смотрящихся уже весьма обнадеживающе", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Эксперт ожидает позитивных новостей с дня инвестора "Самолета", акции которого, как и ряд других девелоперов, также пытаются нащупать опору для роста.
10:33 29.01.2026
 
Рынок российских акций вырос в начале торговой сессии

Индекс Мосбиржи вырос в начале основной торговой сессии на фоне дорожающих акций "Лукойла"

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии четверга на фоне заметено дорожающих акций "Лукойла", следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.16 мск увеличивался на 0,79% относительно предыдущего закрытия - до 2 810,19 пункта. Отметку в 2 800 пунктов индекс преодолел впервые с 29 декабря 2025 года.
Акции "Лукойла" на Московской бирже прибавляют 2,69% на новостях о сделке по продаже зарубежных активов компании.
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию сдержанного роста благодаря сохранению ралли в драгоценных и цветных металлах и более высоким ценам на нефть, которые также стали помогать настроениям. "Лукойл" при этом сообщил о заключении соглашения с американским инвестфондом Caryle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских, с необходимостью одобрения сделки американским регулятором: позитивный для компании сигнал", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Также в лидерах роста - акции "Селигдара" (+5,1%), ММК (+4,2%), ТГК‑1 (+3,66%), префы "Мечела" (+3,12%) и обыкновенные акции "Русснефти" (+2,92%).
В лидерах снижения - акции "Абрау Дюрсо" (-0,48%), "Группы Позитив" (-0,18%), МТС (-0,18%), "Генетико" (-0,15%) и "Вуш Холдинга" (-0,1%).
"Геополитические ожидания остаются в целом позитивными, добавляет динамики и растущий рынок нефти, и в целом неплохая недельная инфляция. Из секторов рекомендуем обратить внимание в первую очередь на акции сталелитейщиков, технически смотрящихся уже весьма обнадеживающе", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
Эксперт ожидает позитивных новостей с дня инвестора "Самолета", акции которого, как и ряд других девелоперов, также пытаются нащупать опору для роста.
Заголовок открываемого материала