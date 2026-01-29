https://1prime.ru/20260129/tramp-867024704.html
Трамп пообещал рекордную прибыль для Венесуэлы
Трамп пообещал рекордную прибыль для Венесуэлы - 29.01.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал рекордную прибыль для Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле и пообещал рекордную прибыль для республики. | 29.01.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле и пообещал рекордную прибыль для республики. "Крупнейшие нефтяные компании сейчас направляются в Венесуэлу — они проводят разведку, выбирают места и в итоге принесут колоссальную прибыль как Венесуэле, так и Соединенным Штатам", - сказал Трамп на заседании кабинета министров. Он добавил, что нефтяные компании "тоже будут чувствовать себя отлично".
