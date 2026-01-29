Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пообещал рекордную прибыль для Венесуэлы - 29.01.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал рекордную прибыль для Венесуэлы
Трамп пообещал рекордную прибыль для Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле и пообещал рекордную прибыль для республики.
нефть
венесуэла
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле и пообещал рекордную прибыль для республики. "Крупнейшие нефтяные компании сейчас направляются в Венесуэлу — они проводят разведку, выбирают места и в итоге принесут колоссальную прибыль как Венесуэле, так и Соединенным Штатам", - сказал Трамп на заседании кабинета министров. Он добавил, что нефтяные компании "тоже будут чувствовать себя отлично".
нефть, венесуэла, сша, дональд трамп
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп
Трамп пообещал рекордную прибыль для Венесуэлы

Дональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что нефтяные компании уже проводят разведку месторождений в Венесуэле и пообещал рекордную прибыль для республики.
"Крупнейшие нефтяные компании сейчас направляются в Венесуэлу — они проводят разведку, выбирают места и в итоге принесут колоссальную прибыль как Венесуэле, так и Соединенным Штатам", - сказал Трамп на заседании кабинета министров.
Он добавил, что нефтяные компании "тоже будут чувствовать себя отлично".
 
