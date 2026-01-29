Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
2026-01-29T13:47+0300
2026-01-29T13:47+0300
спецоперация на украине
сша
дональд трамп
украина
киев
сша
украина
киев
Новости
ru-RU
сша, дональд трамп, украина, киев
Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Киев
13:47 29.01.2026
 
Заявление США о Буданове* вывело из себя Киев, пишут СМИ

The Kyiv Independent: Киев обвинил советника Трампа в незнании деталей конфликта

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Кирилл Буданов*. Архивное фото
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Киев обвинил советника президента США Дональда Трампа в незнании деталей конфликта из-за заявления о главе офиса президента Украины Кирилле Буданове*, пишет The Kyiv Independent со ссылкой на источники.

"Высокопоставленный чиновник из США, участвующий в усилиях по прекращению полномасштабной войны <…> продемонстрировал отсутствие базового понимания политической системы Украины и самой войны", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Журналист раскрыл, какой сильнейший удар получил Зеленский
12:20
В материале отмечается, что неназванный советник Трампа якобы ошибочно назвал Буданова* вице-президентом и, похоже, не был осведомлен о ключевых фактах, касающихся хронологии войны. По данным издания, все эти факты нервируют украинское руководство.

На прошлой неделе завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что представители Москвы и Киева контактировали напрямую.

* Внесен в список террористов и экстремистов
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о конфликте на Украине
14 января, 09:21
 
Спецоперация на УкраинеСШАДональд ТрампУКРАИНАКиев
 
 
