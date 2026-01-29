https://1prime.ru/20260129/yuan-866995549.html

Курс юаня к рублю незначительно снизился

Курс юаня к рублю незначительно снизился - 29.01.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю незначительно снизился

Рубль в начале торгов четверга немного укрепляется к юаню, курс китайской валюты понижается на 2 копейки, до 10,93 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T10:08+0300

2026-01-29T10:08+0300

2026-01-29T10:08+0300

китайский юань

рынок

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга немного укрепляется к юаню, курс китайской валюты понижается на 2 копейки, до 10,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 10,93 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа