Курс юаня к рублю незначительно снизился

Рубль в начале торгов четверга немного укрепляется к юаню, курс китайской валюты понижается на 2 копейки, до 10,93 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга немного укрепляется к юаню, курс китайской валюты понижается на 2 копейки, до 10,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 10,93 рубля.
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга немного укрепляется к юаню, курс китайской валюты понижается на 2 копейки, до 10,93 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 2 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 10,93 рубля.