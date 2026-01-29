Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайский юань
Курс юаня на Мосбирже продолжил снижение
Курс юаня на Мосбирже продолжил снижение
2026-01-29T11:26+0300
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно снижается в первые часы торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.16 мск опускается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,92 рубля. "До конца недели заметного изменения ситуации на валютном рынке не ждём. Прогнозируем продолжение бокового движения котировок в диапазоне 10,8-11,2 рубля за юань", - прогнозирует Денис Попов из ПСБ. При этом завершение налогового периода лишает российскую валюту основной поддержки, а экспортеры не торопятся продавать выручку вследствие удорожания на сырьевых рынках и ослабления доллара, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Впрочем, умеренно ослабленный рубль дает дополнительные рублевые поступления в госбюджет и поддерживает экспортеров, главное - избежать резких рывков, отметил эксперт.
рынок, торги, псб, ук альфа-капитал
Китайский юань, Рынок, Торги, ПСБ, УК Альфа-Капитал
11:26 29.01.2026
 
Курс юаня на Мосбирже продолжил снижение

Курс юаня на Мосбирже опустился до 10,92 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Банкноты китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно снижается в первые часы торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.16 мск опускается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,92 рубля.
"До конца недели заметного изменения ситуации на валютном рынке не ждём. Прогнозируем продолжение бокового движения котировок в диапазоне 10,8-11,2 рубля за юань", - прогнозирует Денис Попов из ПСБ.
При этом завершение налогового периода лишает российскую валюту основной поддержки, а экспортеры не торопятся продавать выручку вследствие удорожания на сырьевых рынках и ослабления доллара, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Впрочем, умеренно ослабленный рубль дает дополнительные рублевые поступления в госбюджет и поддерживает экспортеров, главное - избежать резких рывков, отметил эксперт.
 
Китайский юаньРынокТоргиПСБУК Альфа-Капитал
 
 
