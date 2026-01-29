https://1prime.ru/20260129/yuan-866999665.html
Курс юаня на Мосбирже продолжил снижение
Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно снижается в первые часы торгов, следует из данных Московской биржи. | 29.01.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_1cfc080b89203dde925aee6063099d83.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг умеренно снижается в первые часы торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.16 мск опускается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,92 рубля. "До конца недели заметного изменения ситуации на валютном рынке не ждём. Прогнозируем продолжение бокового движения котировок в диапазоне 10,8-11,2 рубля за юань", - прогнозирует Денис Попов из ПСБ. При этом завершение налогового периода лишает российскую валюту основной поддержки, а экспортеры не торопятся продавать выручку вследствие удорожания на сырьевых рынках и ослабления доллара, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Впрочем, умеренно ослабленный рубль дает дополнительные рублевые поступления в госбюджет и поддерживает экспортеров, главное - избежать резких рывков, отметил эксперт.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623651_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_34ee649f7b584e4c8e005d95bf8847f1.jpg
