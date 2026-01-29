Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист раскрыл, какой сильнейший удар получил Зеленский - 29.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260129/zelenskiy-867003819.html
Журналист раскрыл, какой сильнейший удар получил Зеленский
Журналист раскрыл, какой сильнейший удар получил Зеленский - 29.01.2026, ПРАЙМ
Журналист раскрыл, какой сильнейший удар получил Зеленский
Проблемы в раю? Мерц разбивает надежды Зеленского и его мечту о вступлении Украины в ЕС в 2027 году", — говорится в публикации. | 29.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-29T12:20+0300
2026-01-29T12:20+0300
спецоперация на украине
украина
фридрих мерц
германия
владимир зеленский
киев
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отвесил пощечину Владимиру Зеленскому словами об Украине, написал журналист Чей Боуз в соцсети X."Проблемы в раю? Мерц разбивает надежды Зеленского и его мечту о вступлении Украины в ЕС в 2027 году", — говорится в публикации.Ранее немецкий канцлер исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что если это произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.
https://1prime.ru/20260129/merts-866993637.html
https://1prime.ru/20260124/kallas-866861125.html
украина
германия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, фридрих мерц, германия, владимир зеленский, киев, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Фридрих Мерц, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Киев, ЕС
12:20 29.01.2026
 
Журналист раскрыл, какой сильнейший удар получил Зеленский

Журналист Боуз назвал заявление Мерца об Украине пощечиной Зеленскому

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отвесил пощечину Владимиру Зеленскому словами об Украине, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Проблемы в раю? Мерц разбивает надежды Зеленского и его мечту о вступлении Украины в ЕС в 2027 году", — говорится в публикации.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Мерц сделал громкое заявление о Путине
09:18
Ранее немецкий канцлер исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что если это произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Новый выпад Каллас в адрес Путина вызвал изумление на Западе
24 января, 11:38
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФридрих МерцГЕРМАНИЯВладимир ЗеленскийКиевЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала