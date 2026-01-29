https://1prime.ru/20260129/zelenskiy-867003819.html

Журналист раскрыл, какой сильнейший удар получил Зеленский

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отвесил пощечину Владимиру Зеленскому словами об Украине, написал журналист Чей Боуз в соцсети X."Проблемы в раю? Мерц разбивает надежды Зеленского и его мечту о вступлении Украины в ЕС в 2027 году", — говорится в публикации.Ранее немецкий канцлер исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в Евросоюз, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что если это произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.

