https://1prime.ru/20260129/zelenskiy-867014882.html

Новый ультиматум Зеленского поразил Европу

Новый ультиматум Зеленского поразил Европу - 29.01.2026, ПРАЙМ

Новый ультиматум Зеленского поразил Европу

Ультиматум Владимира Зеленского Евросоюзу встретил отпор в Европе, написал журналист Чей Боуз в соцсети X. "Зеленский получил пощечину от другого европейского... | 29.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-29T16:05+0300

2026-01-29T16:05+0300

2026-01-29T16:05+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

киев

европа

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ультиматум Владимира Зеленского Евросоюзу встретил отпор в Европе, написал журналист Чей Боуз в соцсети X. "Зеленский получил пощечину от другого европейского лидера", — говорится в публикации.Так журналист отреагировал на заявление главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, призвавшего Владимира Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве в Евросоюзе, это "не в его интересах", поскольку без США и ЕС Украина бы проиграла. Ранее немецкий канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в блок, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет. Об этом, в свою очередь, заявил и глава МИД Нидерландов Давид ван Вил. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, указал, что если это все же произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".

https://1prime.ru/20260129/ukraina-867006739.html

https://1prime.ru/20260129/merts-866993637.html

украина

киев

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, киев, европа, ес