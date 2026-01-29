Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый ультиматум Зеленского поразил Европу - 29.01.2026
Спецоперация на Украине
Новый ультиматум Зеленского поразил Европу
Новый ультиматум Зеленского поразил Европу
Ультиматум Владимира Зеленского Евросоюзу встретил отпор в Европе, написал журналист Чей Боуз в соцсети X. "Зеленский получил пощечину от другого европейского... | 29.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ультиматум Владимира Зеленского Евросоюзу встретил отпор в Европе, написал журналист Чей Боуз в соцсети X. "Зеленский получил пощечину от другого европейского лидера", — говорится в публикации.Так журналист отреагировал на заявление главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, призвавшего Владимира Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве в Евросоюзе, это "не в его интересах", поскольку без США и ЕС Украина бы проиграла. Ранее немецкий канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в блок, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет. Об этом, в свою очередь, заявил и глава МИД Нидерландов Давид ван Вил. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, указал, что если это все же произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Киев, ЕВРОПА, ЕС
16:05 29.01.2026
 
Новый ультиматум Зеленского поразил Европу

Боуз заявил, что ультиматум Зеленского Европе об Украине встретил отпор в ЕС

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ультиматум Владимира Зеленского Евросоюзу встретил отпор в Европе, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Зеленский получил пощечину от другого европейского лидера", — говорится в публикации.
Так журналист отреагировал на заявление главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, призвавшего Владимира Зеленского не выдвигать ультиматумы о членстве в Евросоюзе, это "не в его интересах", поскольку без США и ЕС Украина бы проиграла.

Ранее немецкий канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого присоединения Киева к союзу. По его словам, каждая страна, желающая вступить в блок, должна сначала соответствовать так называемым Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет. Об этом, в свою очередь, заявил и глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что не верит в способность Украины соответствовать критериям для вступления в ЕС. Премьер Виктор Орбан, в свою очередь, указал, что если это все же произошло бы, то венгерская экономика оказалась бы разрушена. Он также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
