Ассамблея Венесуэлы утвердила закон о реформе закона об углеводородах
МЕХИКО, 30 янв - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы во вторник окончательно утвердила Закон о частичной реформе Органического закона об углеводородах, направленный на модернизацию регулирования нефтегазовой отрасли страны.
"Национальная ассамблея одобрила Закон о частичной реформе Закона об органических углеводородах, направленный на регулирование всех аспектов разведки, добычи, сбора, транспортировки, хранения, переработки, модернизации, очистки, индустриализации, сбыта, сохранения и комплексного использования углеводородов", - говорится в сообщении на сайте законодательного органа.
Закон был единогласно принят на пленарной сессии по итогам вторых слушаний и основан "на принципах энергетического суверенитета, государственной собственности на месторождения, прогрессивного увеличения нефтяной ренты и защиты окружающей среды".
Текстом реформы, который пока не был официально опубликован, предусмотрено "укрепление национальной отрасли за счет обновления схем участия". В частности, изменение статьи 23 допускает осуществление операций исполнительной властью или через смешанные компании с государственным контролем, а также привлечение частных компаний, зарегистрированных в стране, на основе специальных контрактов с государственными предприятиями.
Закон вводит современные механизмы разрешения споров, включая рассмотрение в компетентных судах или арбитраж, с целью обеспечения правовой определенности и привлечения стратегических инвестиций, а также гарантирует экономико-финансовый баланс проектов в случае регуляторных или налоговых изменений.
В налоговой части реформа устанавливает роялти в размере до 30% и вводит интегрированный налог на углеводороды со ставкой до 15% от валовых доходов. При этом отменяются другие фискальные нагрузки, включая налог на крупные состояния и специальные взносы, "для активизации денежного потока операторов и обеспечения социальной рентабельности венесуэльской нефти".
Кроме того, документ наделяет профильное министерство полномочиями разрешать компаниям прямую продажу долей в добывающих проектах при условии обеспечения конкурентных цен и внутреннего снабжения страны.
В сообщении ассамблеи отмечается, что принятие реформы происходит в условиях "национального сопротивления" после военного удара США 3 января, в результате которого погибли более 100 человек и были захвачены президент Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес.
