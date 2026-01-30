Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рекордное число россиян посетило Хайнань в 2025 году
2026-01-30T09:09+0300
2026-01-30T09:09+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году установили новый исторический рекорд на Хайнане в Китае - 505,3 тысячи визитов, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на представителя отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова. "В 2025 году россияне установили новый исторический рекорд на Хайнане - 505,3 тысячи визитов. Это на 120,3% больше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении. При этом доля России составила 33,7% от общего числа иностранных туристов, посетивших Хайнань в 2025 году. В ассоциации отметили, что в 2026 году позитивная динамика продолжается и туристические власти Хайнаня прогнозируют прирост еще на 30%.
туризм, бизнес, хайнань, китай, атор
09:09 30.01.2026
 
© РИА Новости . Анна Раткогло | Перейти в медиабанкТуристы на острове Хайнань в Китае
Туристы на острове Хайнань в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году установили новый исторический рекорд на Хайнане в Китае - 505,3 тысячи визитов, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на представителя отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова.
"В 2025 году россияне установили новый исторический рекорд на Хайнане - 505,3 тысячи визитов. Это на 120,3% больше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении.
При этом доля России составила 33,7% от общего числа иностранных туристов, посетивших Хайнань в 2025 году.
В ассоциации отметили, что в 2026 году позитивная динамика продолжается и туристические власти Хайнаня прогнозируют прирост еще на 30%.
 
