Рекордное число россиян посетило Хайнань в 2025 году
Рекордное число россиян посетило Хайнань в 2025 году
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году установили новый исторический рекорд на Хайнане в Китае - 505,3 тысячи визитов, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на представителя отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова. "В 2025 году россияне установили новый исторический рекорд на Хайнане - 505,3 тысячи визитов. Это на 120,3% больше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении. При этом доля России составила 33,7% от общего числа иностранных туристов, посетивших Хайнань в 2025 году. В ассоциации отметили, что в 2026 году позитивная динамика продолжается и туристические власти Хайнаня прогнозируют прирост еще на 30%.
