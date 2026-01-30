Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава совета ЕЭК рассказал без чего невозможна дальнейшая интеграция ЕАЭС - 30.01.2026, ПРАЙМ
Глава совета ЕЭК рассказал без чего невозможна дальнейшая интеграция ЕАЭС
Глава совета ЕЭК рассказал без чего невозможна дальнейшая интеграция ЕАЭС - 30.01.2026, ПРАЙМ
Глава совета ЕЭК рассказал без чего невозможна дальнейшая интеграция ЕАЭС
Стороны на первом в этом году заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) договорились о расширении промышленной кооперации и кооперации в области | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T16:52+0300
2026-01-30T16:52+0300
мировая экономика
казахстан
евразийская экономическая комиссия
еаэс
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стороны на первом в этом году заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) договорились о расширении промышленной кооперации и кооперации в области агропромышленного сектора, без этого невозможна дальнейшая интеграция ЕАЭС, заявил председатель совета ЕЭК, заместитель премьера Казахстана - министр национальной экономики Серик Жумангарин. "Мы договорились о расширении принципов и подходов в развитии промышленной кооперации и кооперации в области агропромышленного сектора", - сказал он по итогам первого в этом году заседания совета ЕЭК. Как отметил Жумангарин, на сегодняшний день есть всего только пять совместных проектов промышленной кооперации. "Это, на самом деле, очень мало", - добавил глава совета ЕЭК. По его словам, большая работа сейчас проводится именно в этом направлении, потому что без активизации промышленной кооперации и кооперации в агропромышленной области об углублении интеграции в ЕАЭС говорить не приходится. С 1 января 2026 года Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза.
казахстан
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
мировая экономика, казахстан, евразийская экономическая комиссия, еаэс
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС
16:52 30.01.2026
 
Глава совета ЕЭК рассказал без чего невозможна дальнейшая интеграция ЕАЭС

Жумангарин: дальнейшая интеграция ЕАЭС невозможна без промышленной кооперации

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стороны на первом в этом году заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) договорились о расширении промышленной кооперации и кооперации в области агропромышленного сектора, без этого невозможна дальнейшая интеграция ЕАЭС, заявил председатель совета ЕЭК, заместитель премьера Казахстана - министр национальной экономики Серик Жумангарин.
"Мы договорились о расширении принципов и подходов в развитии промышленной кооперации и кооперации в области агропромышленного сектора", - сказал он по итогам первого в этом году заседания совета ЕЭК.
Как отметил Жумангарин, на сегодняшний день есть всего только пять совместных проектов промышленной кооперации. "Это, на самом деле, очень мало", - добавил глава совета ЕЭК.
По его словам, большая работа сейчас проводится именно в этом направлении, потому что без активизации промышленной кооперации и кооперации в агропромышленной области об углублении интеграции в ЕАЭС говорить не приходится.
С 1 января 2026 года Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза.
Мировая экономикаКАЗАХСТАНЕвразийская экономическая комиссияЕАЭС
 
 
