Глава совета ЕЭК рассказал без чего невозможна дальнейшая интеграция ЕАЭС
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стороны на первом в этом году заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) договорились о расширении промышленной кооперации и кооперации в области агропромышленного сектора, без этого невозможна дальнейшая интеграция ЕАЭС, заявил председатель совета ЕЭК, заместитель премьера Казахстана - министр национальной экономики Серик Жумангарин. "Мы договорились о расширении принципов и подходов в развитии промышленной кооперации и кооперации в области агропромышленного сектора", - сказал он по итогам первого в этом году заседания совета ЕЭК. Как отметил Жумангарин, на сегодняшний день есть всего только пять совместных проектов промышленной кооперации. "Это, на самом деле, очень мало", - добавил глава совета ЕЭК. По его словам, большая работа сейчас проводится именно в этом направлении, потому что без активизации промышленной кооперации и кооперации в агропромышленной области об углублении интеграции в ЕАЭС говорить не приходится. С 1 января 2026 года Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза.
казахстан
