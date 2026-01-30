https://1prime.ru/20260130/energetika-867067864.html

"Превратилось в катастрофу". На Западе встревожены решением США по Украине

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Украина не получила от Соединенных Штатов сотни миллионов долларов, которые были обещаны еще при администрации Джо Байдена, что вызывает серьезное беспокойство у западных чиновников, сообщает Reuters."Украинский представитель заявил, что Киев также осведомлен об этом, но опасается, что поднятие этой темы может вызвать дипломатический резонанс. Президент США Дональд Трамп порой прохладно реагировал на просьбы Украины о помощи", — говорится в материале.По данным агентства, ситуация сложилась после закрытия USAID, из-за чего поддержка Киева оказалась в "бюрократическом тупике".Отмечается также, что ранее в Вашингтоне опасались нецелевого использования финансовой помощи, направляемой Украине."Поддержка администрацией Байдена энергетического сектора Украины превратилась в катастрофу", — приводит Reuters слова представителя Административно-бюджетного управления Белого дома.Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

украина

