"Превратилось в катастрофу". На Западе встревожены решением США по Украине - 30.01.2026
"Превратилось в катастрофу". На Западе встревожены решением США по Украине
"Превратилось в катастрофу". На Западе встревожены решением США по Украине - 30.01.2026, ПРАЙМ
"Превратилось в катастрофу". На Западе встревожены решением США по Украине
Украина не получила от Соединенных Штатов сотни миллионов долларов, которые были обещаны еще при администрации Джо Байдена, что вызывает серьезное беспокойство... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T23:28+0300
2026-01-30T23:28+0300
украина
киев
запад
дональд трамп
джо байден
usaid
reuters
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Украина не получила от Соединенных Штатов сотни миллионов долларов, которые были обещаны еще при администрации Джо Байдена, что вызывает серьезное беспокойство у западных чиновников, сообщает Reuters."Украинский представитель заявил, что Киев также осведомлен об этом, но опасается, что поднятие этой темы может вызвать дипломатический резонанс. Президент США Дональд Трамп порой прохладно реагировал на просьбы Украины о помощи", — говорится в материале.По данным агентства, ситуация сложилась после закрытия USAID, из-за чего поддержка Киева оказалась в "бюрократическом тупике".Отмечается также, что ранее в Вашингтоне опасались нецелевого использования финансовой помощи, направляемой Украине."Поддержка администрацией Байдена энергетического сектора Украины превратилась в катастрофу", — приводит Reuters слова представителя Административно-бюджетного управления Белого дома.Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
украина
киев
запад
23:28 30.01.2026
 
"Превратилось в катастрофу". На Западе встревожены решением США по Украине

Reuters: Киев так и не получил обещанные Вашингтоном средства на энергетику

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Украина не получила от Соединенных Штатов сотни миллионов долларов, которые были обещаны еще при администрации Джо Байдена, что вызывает серьезное беспокойство у западных чиновников, сообщает Reuters.
"Украинский представитель заявил, что Киев также осведомлен об этом, но опасается, что поднятие этой темы может вызвать дипломатический резонанс. Президент США Дональд Трамп порой прохладно реагировал на просьбы Украины о помощи", — говорится в материале.
По данным агентства, ситуация сложилась после закрытия USAID, из-за чего поддержка Киева оказалась в "бюрократическом тупике".
Отмечается также, что ранее в Вашингтоне опасались нецелевого использования финансовой помощи, направляемой Украине.
"Поддержка администрацией Байдена энергетического сектора Украины превратилась в катастрофу", — приводит Reuters слова представителя Административно-бюджетного управления Белого дома.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Дональд Трамп, Джо Байден, USAID, Reuters
 
 
