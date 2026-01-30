https://1prime.ru/20260130/es-867060591.html

ЕС изучает возможность отказа от потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ

2026-01-30T19:41+0300

экономика

нефть

бизнес

рф

ес

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность отказа от потолка цен на нефть РФ и замены его запретом на услуги морских перевозок в рамках будущего пакета санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "ЕС рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на морские перевозки в рамках последнего пакета санкций против Москвы", - говорится в публикации агентства. По данным агентства, в случае, если эту меру поддержат члены блока, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на этот товар. Однако неназванные источники отметили, что некоторые старны уже заявили, что выступают против замены потолка цен на нефть на запрет на оказание услуг. В декабре агентство Рейтер со ссылкой на шесть источников сообщало, что Страны G7 и ЕС обсуждают замену потолка цен на нефть РФ полным запретом на доступ России к услугам морских перевозок.

рф

