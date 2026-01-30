ЕС изучает возможность отказа от потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС рассматривает возможность отказа от потолка цен на российскую нефть
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность отказа от потолка цен на нефть РФ и замены его запретом на услуги морских перевозок в рамках будущего пакета санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ЕС рассматривает предложение заменить ограничение цен на российскую нефть запретом на морские перевозки в рамках последнего пакета санкций против Москвы", - говорится в публикации агентства.
По данным агентства, в случае, если эту меру поддержат члены блока, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на этот товар. Однако неназванные источники отметили, что некоторые старны уже заявили, что выступают против замены потолка цен на нефть на запрет на оказание услуг.
В декабре агентство Рейтер со ссылкой на шесть источников сообщало, что Страны G7 и ЕС обсуждают замену потолка цен на нефть РФ полным запретом на доступ России к услугам морских перевозок.