ЕС впервые хочет предотвратить якобы обход санкций Россией, пишут СМИ
2026-01-30T20:10+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в новом пакете санкций в отношении России хочет впервые применить механизм противодействия якобы обходу санкций для ряда оборудования, экспортируемого в Киргизию, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Блок также рассматривает применение в первый раз механизма противодействия обходу санкций, что предусматривает запрет на экспорт в Киргизию машинных станков и некоторого радиооборудования", - утверждает Блумберг.
мировая экономика, россия, киргизия, ес
