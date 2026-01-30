https://1prime.ru/20260130/evrosoyuz-867061850.html

ЕС впервые хочет предотвратить якобы обход санкций Россией, пишут СМИ

мировая экономика

россия

киргизия

ес

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в новом пакете санкций в отношении России хочет впервые применить механизм противодействия якобы обходу санкций для ряда оборудования, экспортируемого в Киргизию, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Блок также рассматривает применение в первый раз механизма противодействия обходу санкций, что предусматривает запрет на экспорт в Киргизию машинных станков и некоторого радиооборудования", - утверждает Блумберг.

киргизия

