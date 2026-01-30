Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС впервые хочет предотвратить якобы обход санкций Россией, пишут СМИ - 30.01.2026
ЕС впервые хочет предотвратить якобы обход санкций Россией, пишут СМИ
ЕС впервые хочет предотвратить якобы обход санкций Россией, пишут СМИ - 30.01.2026, ПРАЙМ
ЕС впервые хочет предотвратить якобы обход санкций Россией, пишут СМИ
Евросоюз в новом пакете санкций в отношении России хочет впервые применить механизм противодействия якобы обходу санкций для ряда оборудования, экспортируемого... | 30.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-30T20:10+0300
2026-01-30T20:10+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в новом пакете санкций в отношении России хочет впервые применить механизм противодействия якобы обходу санкций для ряда оборудования, экспортируемого в Киргизию, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Блок также рассматривает применение в первый раз механизма противодействия обходу санкций, что предусматривает запрет на экспорт в Киргизию машинных станков и некоторого радиооборудования", - утверждает Блумберг.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:1:3401:2552_1920x0_80_0_0_878047c69cf1a02860248147099e8a0c.jpg
20:10 30.01.2026
 
ЕС впервые хочет предотвратить якобы обход санкций Россией, пишут СМИ

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / Henner Damke
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в новом пакете санкций в отношении России хочет впервые применить механизм противодействия якобы обходу санкций для ряда оборудования, экспортируемого в Киргизию, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"Блок также рассматривает применение в первый раз механизма противодействия обходу санкций, что предусматривает запрет на экспорт в Киргизию машинных станков и некоторого радиооборудования", - утверждает Блумберг.
