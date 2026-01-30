https://1prime.ru/20260130/nalogi-867037763.html

"Ассонефть" объяснила, почему малым ННК нужна своя формула налогообложения

"Ассонефть" объяснила, почему малым ННК нужна своя формула налогообложения - 30.01.2026, ПРАЙМ

"Ассонефть" объяснила, почему малым ННК нужна своя формула налогообложения

Малые независимые нефтегазовые компании (ННК) в России добывают только нефть, которую к тому же реализуют лишь на внутреннем рынке, и общие меры господдержки им | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T08:56+0300

2026-01-30T08:56+0300

2026-01-30T08:56+0300

нефть

рф

ннк

нпз

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864739256_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_35df490b84ef14c56e57400424eaf0ab.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Малые независимые нефтегазовые компании (ННК) в России добывают только нефть, которую к тому же реализуют лишь на внутреннем рынке, и общие меры господдержки им недоступны, в связи с этим им нужна особая формула налогообложения, заявила РИА Новости генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций "Ассонефть" Елена Корзун. "Они выпускают один продукт - сырую нефть, то есть не выпускают нефтепродукты и не могут рассчитывать на демпфер, а также практически не ходят на экспорт, то есть не получают выгоды от отмены пошлины. Но при расчете НДПИ они платят все повышающие коэффициенты, введенные туда для компенсации выпадающих доходов бюджета при отмене пошлины и при введении демпфера", - сказала она. Таким образом, малым ННК нужна своя формула налогообложения, учитывающая их специфику, а текущая экономическая ситуация показала, что хотя они и не признаются законом малыми предприятиями, по существу это малый отраслевой бизнес с ограниченными финансовыми ресурсами и специфическим строением производства, сбыта и учета, характерными для организаций небольшого масштаба, отметила Корзун. "По сообщениям с мест, многие малые ННК оказались на пороге банкротства, они реально, как и другой малый бизнес, нуждаются в государственной поддержке", - добавила она. Тем временем Минэнерго России рекомендовало профильным ведомствам, региональным властям и бизнесу до середины февраля подготовить обоснования возможного выделению малых нефтяников в отдельный сектор недропользователей, чтобы стало возможным проработать и для них меры государственной поддержки, сообщал РИА Новости источник в отрасли. По словам Корзун, для системы отчетности уже применяется классификация, согласно которой к ННК относятся предприятия, не аффилированные с вертикально интегрированными компаниями (ВИНК), не имеющие своих НПЗ, а также доли РФ в уставном капитале более 50%. Кроме того, они не должны принадлежать к организациям, работающим на условиях соглашения о разделе продукции. В то же время к малым ННК относятся предприятия с добычей менее 50 тысяч тонн нефти в год. И в "Ассонефти" считают, что для малых компаний эти критерии могут быть использованы, при незначительной доработке, и для целей учета специфики этой группы в налогообложении. Тем не менее, Минфин РФ неоднократно заявлял, что готов поддерживать не сами малые компании, а конкретные месторождения. Ассоциация же предлагает использовать оба подхода. Корзун напомнила, что еще в конце позапрошлого года "Ассонефть" внесла на рассмотрение созданной при Минэнерго РФ межотраслевой рабочей группы предложения о стимулировании разработки мелких и очень мелких месторождений углеводородного сырья на основе анализа эффективности этой разработки в шести субъектах РФ, на 16 лицензионных участках. "Мы показали на конкретных финансово-экономических моделях, что в действующих налоговых условиях, даже при применении НДД, разработка этих месторождений силами малых ННК в большинстве случаев нерентабельна. Было предложено скорректировать для этих компаний формулу расчета НДД, введя в нее коэффициент "мелкости", - добавила Корзун. В настоящее время предложение не реализовано, предстоит его доработка в рамках упомянутой рабочей группы, заключила она.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, ннк, нпз, россия