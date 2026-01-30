Нефть дешевеет умеренно в пятницу днем

https://1prime.ru/20260130/neft-867048818.html
2026-01-30T15:26+0300
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Нефть дешевеет умеренно в пятницу утром, аналитики оценивают факторы, влияющие на динамику котировок, в том числе геополитические события и профицит предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 15.07 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 0,68% относительно предыдущего закрытия - до 69,12 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 65,04 доллара. Игроки нефтяного рынка следят за развитием геополитических событий в мире и оценивают их последствия. "Геополитические новости вызывают много обсуждений, но события, которые происходят в Венесуэле или Иране, не должны в результате изменить общую картину", - цитирует агентство Рейтер главу экономического отдела Julius Baer Group Ltd. Норберта Рюкера (Norbert Ruecker). "Рынок нефти, по всей видимости, находится в продолжительном избытке предложения", - добавляет аналитик. Ранее в четверг Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. В пятницу также ожидается еженедельная статистика по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 января их число выросло на 1 - до 411 установок.
