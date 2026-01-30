Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1% в пятницу вечером, при этом неделю по-прежнему могут завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.33 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 1,61% относительно предыдущего закрытия - до 68,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,67%, до 64,33 доллара. С понедельника Brent подорожал на 5,2%, WTI - на 5,3%. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в Иране, оценивая возможные перебои в поставках. На этой неделе в воскресенье ожидается онлайн-встреча восьми стран ОПЕК+: России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, ОАЭ, Казахстана и Омана. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 января их число осталось на уровне предыдущей недели в 411 установок.
22:06 30.01.2026
 
Нефть может завершить неделю в плюсе

Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом более чем на 5%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1% в пятницу вечером, при этом неделю по-прежнему могут завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.33 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 1,61% относительно предыдущего закрытия - до 68,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,67%, до 64,33 доллара.
С понедельника Brent подорожал на 5,2%, WTI - на 5,3%.
Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в Иране, оценивая возможные перебои в поставках.
На этой неделе в воскресенье ожидается онлайн-встреча восьми стран ОПЕК+: России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, ОАЭ, Казахстана и Омана.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 января их число осталось на уровне предыдущей недели в 411 установок.
