https://1prime.ru/20260130/neft-867065161.html

Нефть может завершить неделю в плюсе

Нефть может завершить неделю в плюсе - 30.01.2026, ПРАЙМ

Нефть может завершить неделю в плюсе

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1% в пятницу вечером, при этом неделю по-прежнему могут завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-30T22:06+0300

2026-01-30T22:06+0300

2026-01-30T22:06+0300

экономика

нефть

рынок

иран

саудовская аравия

ирак

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 1% в пятницу вечером, при этом неделю по-прежнему могут завершить в заметном плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.33 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 1,61% относительно предыдущего закрытия - до 68,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,67%, до 64,33 доллара. С понедельника Brent подорожал на 5,2%, WTI - на 5,3%. Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией в Иране, оценивая возможные перебои в поставках. На этой неделе в воскресенье ожидается онлайн-встреча восьми стран ОПЕК+: России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, ОАЭ, Казахстана и Омана. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 января их число осталось на уровне предыдущей недели в 411 установок.

https://1prime.ru/20260130/evropa-867064159.html

иран

саудовская аравия

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, иран, саудовская аравия, ирак, опек