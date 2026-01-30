Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК+ сохранит паузу в наращивании нефтедобычи, уверены аналитики - 30.01.2026
ОПЕК+ сохранит паузу в наращивании нефтедобычи, уверены аналитики
2026-01-30T07:28+0300
2026-01-30T07:31+0300
нефть
энергетика
экономика
саудовская аравия
ирак
кувейт
опек
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ на встрече 1 февраля сохранят паузу в наращивании нефтедобычи до конца первого квартала, в 2026 году они, вероятно, будут более осторожны в увеличении предложения, прогнозируют опрошенные РИА Новости аналитики. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в этот день проведет следующее онлайн-заседание, сообщал РИА Новости ранее источник в одной из делегаций. Тогда же запланирована онлайн-встреча восьми участников (России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, ОАЭ, Казахстана и Омана), которые придерживаются дополнительных, сверх квот, ограничений добычи. "Скорее всего, на ближайшей встрече, которая пройдет в воскресенье, страны-участники сделки подтвердят намерение сохранить объявленные квоты до конца первого квартала 2026 года", - сказал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Аналогичны ожидания у старшего менеджера консалтинговой компании "Имплемента" Ивана Тимонина и директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева. По словам Тимонина, ОПЕК+ будет исходить из того, что рынок нефти в первом квартале склоняется к профициту порядка 3,5 миллиона баррелей в сутки на фоне сезонно слабого спроса в начале года и роста добычи вне ОПЕК+, прежде всего, в США и Латинской Америке. Также рост цены Brent выше 65-66 долларов за баррель во многом связан с ожиданиями улучшения экономической динамики и рисковыми премиями, а не с изменением фундаментального баланса. "Внутри самого альянса сохраняются структурные ограничения на рост добычи. Ряд стран ОПЕК+ фактически добывают ниже своих квот из-за технических, инфраструктурных и инвестиционных ограничений, поэтому формальное увеличение лимитов в таких условиях не приводит к эквивалентному росту реальной добычи на рынке. Это снижает практический эффект от любых быстрых решений по наращиванию добычи", - отметил Тимонин. При этом эксперт считает, что следующая встреча, которая должна пройти в марте, может носить более принципиальный характер. К этому моменту у альянса появится полный массив данных за первый квартал: динамика мирового спроса, уровень запасов, а также темпы роста добычи вне ОПЕК+. Если рынок покажет устойчивый дефицит или быстрое сокращение запасов, возможен очень осторожный возврат к постепенному наращиванию добычи. По мнению Белогорьева, ожидания от мартовской встречи противоречивы. "Если геополитический фон успокоится, то я бы исходил из возобновления плавного роста добычи ОПЕК+, начиная с мая-июня. В любом случае шаги ОПЕК+ в 2026 году будут существенно осторожнее, чем годом ранее", - отметил он.
07:28 30.01.2026 (обновлено: 07:31 30.01.2026)
 
ОПЕК+ сохранит паузу в наращивании нефтедобычи, уверены аналитики

Аналитики: ОПЕК+ сохранит паузу в наращивании нефтедобычи до конца первого квартала

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ на встрече 1 февраля сохранят паузу в наращивании нефтедобычи до конца первого квартала, в 2026 году они, вероятно, будут более осторожны в увеличении предложения, прогнозируют опрошенные РИА Новости аналитики.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в этот день проведет следующее онлайн-заседание, сообщал РИА Новости ранее источник в одной из делегаций. Тогда же запланирована онлайн-встреча восьми участников (России, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Алжира, ОАЭ, Казахстана и Омана), которые придерживаются дополнительных, сверх квот, ограничений добычи.
"Скорее всего, на ближайшей встрече, которая пройдет в воскресенье, страны-участники сделки подтвердят намерение сохранить объявленные квоты до конца первого квартала 2026 года", - сказал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Аналогичны ожидания у старшего менеджера консалтинговой компании "Имплемента" Ивана Тимонина и директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева.
По словам Тимонина, ОПЕК+ будет исходить из того, что рынок нефти в первом квартале склоняется к профициту порядка 3,5 миллиона баррелей в сутки на фоне сезонно слабого спроса в начале года и роста добычи вне ОПЕК+, прежде всего, в США и Латинской Америке. Также рост цены Brent выше 65-66 долларов за баррель во многом связан с ожиданиями улучшения экономической динамики и рисковыми премиями, а не с изменением фундаментального баланса.
"Внутри самого альянса сохраняются структурные ограничения на рост добычи. Ряд стран ОПЕК+ фактически добывают ниже своих квот из-за технических, инфраструктурных и инвестиционных ограничений, поэтому формальное увеличение лимитов в таких условиях не приводит к эквивалентному росту реальной добычи на рынке. Это снижает практический эффект от любых быстрых решений по наращиванию добычи", - отметил Тимонин.
При этом эксперт считает, что следующая встреча, которая должна пройти в марте, может носить более принципиальный характер. К этому моменту у альянса появится полный массив данных за первый квартал: динамика мирового спроса, уровень запасов, а также темпы роста добычи вне ОПЕК+. Если рынок покажет устойчивый дефицит или быстрое сокращение запасов, возможен очень осторожный возврат к постепенному наращиванию добычи.
По мнению Белогорьева, ожидания от мартовской встречи противоречивы. "Если геополитический фон успокоится, то я бы исходил из возобновления плавного роста добычи ОПЕК+, начиная с мая-июня. В любом случае шаги ОПЕК+ в 2026 году будут существенно осторожнее, чем годом ранее", - отметил он.
 
